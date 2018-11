Elecciones al Colegio de Abogados de Sevilla Casi el 30% de los letrados ejercientes participan en las elecciones del Colegio de Abogados de Sevilla El voto de algo más de unos 1.900 profesionales de los casi 8.000 que hay en Sevilla decidirá quien es su nuevo decano

Mercedes Benítez

El Colegio de Abogados de Sevilla ha celebrado este jueves sus elecciones en una jornada que ha transcurrido con normalidad pese a la lluvia. Las urnas se han cerrado sobre las 19:30 horas y ya ha comenzado el recuento de votos. La participación ha rondado el 24 por ciento; ya que han votado más del 28 por ciento de los abogados ejercientes, cuyo voto vale el doble, y casi el 8 por ciento de los letrados no ejercientes. Entre todos han votado algo más de unos 1.900 profesionales de los casi 8.000 que hay en Sevilla. Eso significa que no se ha superado la participación de 2014 cuando se batieron todos los récords ya participó el 38 por ciento de los letrados ejercientes y el 15% de los no ejercientes.

Ahora comienza el recuento. Primero se introducirán en las urnas los votos por correo y luego comenzará el recuento.

La jornada ha transcurrido, según ha explicado el actual decano de los abogados, José Joaquín Gallardo, con «muy buen ambiente electoral» y con gran sintonía entre los candidatos. Gallardo considera que ha habido un buen índice de participación.

Los candidatos

Los tres candidatos se han fotografiado juntos en buena sintonía. Óscar Cisneros, Francisco Baena Bocanegra y Silvia Muñoz votaron a primera hora de la mañana y posaron juntos en tono distendido. Óscar Cisneros era hasta hace unos días vicedecano de la Junta del gobierno saliente, Francisco Baena Bocanegra es un conocido abogado penalista sevillano y Silvia Muñoz, abogada que ha presentado una candidatura formada únicamente por mujeres.

Los candidatos a decano del Colegio de Abogados de Sevilla, tras votar este jueves

Gallardo considera que la participación ha sido importante si se tienen en cuenta las adversas condiciones climatológicas, ya que durante gran parte de la jornada ha estado lloviendo. La máxima afluencia de abogados se produjo al final de la mañana, cuando llegaron a formarse colas de profesionales que aguardaban su turno bajo la lluvia. Hubo una cola que salía de la calle Chapineros, sede del colegio y llegaba hasta la calle Francos.

Las urnas se abrieron en el salón de actos a las a las 9:30 de la mañana y permanecieron abiertas hasta las 19:30. El actual decano, José Joaquin Gallardo, fue el encargado de abrir el procedimiento, junto a la secretaria y un diputado de la junta de gobierno.

El Colegio, que también instaló una gran pantalla para seguir los resultados, puso en marcha un sistema informático para conocer cual era la participación en tiempo real a través de su página web.

Además había café y polvorones para los colegiados que acudían a votar. Durante la jornada muchos abogados han aprovechado para agradecer a José Joaquín Gallardo su labor desempeñada a lo largo de estos años, hasta el punto que el decano se ha emocionado en varias ocasiones.

Las elecciones han sido las más reñidas desde hace 24 años, el tiempo que José Joaquín Gallardo lleva como decano.

Ha sido una campaña electoral en la que los tres candidatos han participado activamente y han recorrido los pueblos de Sevilla para pedir el voto de los abogados de la provincia. También han participado en varios debates, el primero de ellos celebrado en la casa de ABC de Sevilla y han sido muy activos promocionando sus diferentes candidaturas en la redes sociales tanto en Twitter como en Facebook. De hecho, hasta el pasado miércoles por la noche los candidatos estaban animando a que les apoyaran e incluso ayer pidieron a los abogados que se animaran a acudir al colegio de abogados en la calle Chapineros de Sevilla. Lo mismo que hizo el propio decano José Joaquín Gallardo, que pidió a los abogados que se animarán a ir a votar.

El recuento es más complicado porque las listas eran abiertas, lo que supone que se podría votar al candidato a decano de una lista y al resto de miembros de la junta de gobierno y otra lista.