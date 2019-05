Elecciones Municipales 2019 La campaña electoral de las municipales arranca en plena Feria con la incógnita del apoyo a Espadas Los partidos que concurren a las elecciones municipales se imponen el parón en sus proclamas hasta que concluya la fiesta en Los Remedios

Los alguaciles han abierto plaza (el pasado domingo, con las generales), las cuadrillas han hecho el paseíllo (desmonterado, como corresponde, el candidato de Ciudadanos), van a sonar los clarines a las 0 horas de este viernes, pero el toro va a tardar en salir. Al menos, hasta que pase la Feria, que impone una semana de sordina a todo cuanto acontece más allá de las fronteras físicas del real de Los Remedios, incluso si lo que sucede es algo tan importante como la campaña electoral de las municipales del domingo 26 en que toca renovar los consistorios locales encargados de elegir al alcalde de la ciudad.

La situación no es inaudita. Ya hubo una campaña electoral que coincidió con la Feria. Sucedió en 1983, las segundas elecciones democráticas municipales desde la restauración monárquica de 1975. Entonces, las campañas electorales duraban tres semanas y la Feria, sólo cinco días. Pero ya se ve cómo mutan las costumbres, no necesariamente a mejor. A las 0 horas del sábado 16 de abril de 1983 arrancó la campaña para aquellas municipales a las que concurrieron PSOE, Coalición Popular, PCE, PSA, CDS, PCOE y Unidad de Trabajadores. A las 0 horas del martes 19 de abril arrancó la Feria, aquel año de 1983 pasada por agua.

Aquellos comicios le dieron la mayoría absoluta al socialista Manuel del Valle, que venía de presidir la Diputación. Los de ahora pueden darle la victoria al socialista Juan Espadas, que viene de presidir la corporación municipal los últimos cuatro años. En eso coinciden todos los pronósticos que se han ido conociendo, la tendencia expresada el domingo 28 de abril en las urnas y las sensaciones que acumula el electorado. Este es un repaso apretado de cómo llegan los candidatos con posibilidades de sentarse en el consistorio al arranque de la campaña electoral.

Juan Espadas: Favorito a todas luces

Espadas llega a la campaña electoral con el viento de cola. La empopada de una gestión sin aristas en la que no ha cometido -ni él ni los suyos- ningún desliz digno de recordarse y la tendencia al alza que dibujaron los comicios del domingo pasado en toda España, acentuada en el caso de Sevilla y su capital. A Espadas le ha bastado con muy poco para llegar incólume al envite electoral: alcanzó la Alcaldía contra pronóstico y tampoco ha necesitado de ningún golpe de efecto para presentarse como un aspirante serio, formal, riguroso y digno de confianza. Había previsto presentarse a la reelección con las obras del tranvía en marcha, pero ni eso puede anotarse en su haber: se lo paró la oposición en bloque y ahí se quedó. La reivindicación del Metro suena a «déjà vu» en la política local sevillana, pero le sigue dando resultado. El Gobierno de Pedro Sánchez tampoco se ha notado en estos diez meses ni para lo bueno ni para lo malo. Espadas se ha forjado imagen cabal de negociador a derecha y a izquierda como demuestra la habilidad irreprochable para haber sacado hasta tres presupuestos municipales gobernando con el menor número de concejales de la historia del municipalismo hispalense contemporáneo. Sólo un desastre durante la Feria que pudiera reprochársele arruinaría las excelentes expectativas de la candidatura socialista. Pero, de momento, no hay nubarrones en su plácido cielo azul que ni siquiera va a tener que tomar al asalto.

Beltrán Pérez: Confiando en las sumas

El candidato del PP en las municipales sale confiado en que la suma de concejalías con Ciudadanos y con Vox sea superior a los 16 que marcan la mayoría absoluta en el pleno municipal. De otra forma, no sería alcalde, porque la percepción a pie de calle y la que arrojan los sondeos conocidos hasta la fecha es que, hoy por hoy, no está en disposición de disputarle el primer puesto al PSOE como lista más votada. Hay que recordar que esa posición otorga el privilegio de investir como alcalde a su cabeza de lista si no se logran ahormar en el pleno de la corporación mayorías alternativas. Beltrán Pérez empezó la precampaña muchos meses atrás, tal vez sea el candidato que lleva más tiempo en la carrera, desde que fue aupado a la portavocía del grupo a los pocos meses de marcharse Zoido a Madrid. Pero en todo este tiempo no ha podido sacudirse una imagen no del todo beneficiosa para sus intereses como demasiado joven para hacerse cargo de la Alcaldía de Sevilla pese a que lleva desde 2003 como edil: una trayectoria, dieciséis años, más que dilatada para lo que se estila en la política municipal. Pérez ha tirado del argumentario clásico del PP para esta campaña: rebaja de impuestos y eficiencia en la gestión. La presencia en los puestos de salida de destacados independientes así como de los actuales concejales más afines a sus postulados puede suscitarle algunas reticencias internas en su formación.

Álvaro Pimentel: Bisoñez en el partido bisagra

Ciudadanos quizá tiró por la borda la posibilidad de rebasar al PP cuando cambió de candidato en su papeleta electoral. Álvaro Pimentel sustituyó a Javier Millán como aspirante a la Alcaldía y, con ese relevo, se ha tirado por la borda el trabajo de darse a conocer a los electores barrio por barrio que distingue la tarea municipal de la oposición. Ciudadanos ha preferido volver al punto de partida ajustando cuentas con quien más fielmente había encarnado el espíritu de regeneración que ha enarbolado el partido naranja desde su fundación. Pero eso es agua pasada ya. La realidad es que tiene un candidato joven e inexperto al que tiene que placear en quince días para que, al menos, los votantes le pongan rostro. El tirón de la marca le puede venir bien para cumplir con ese vaticinio de que Ciudadanos entrará en el gobierno municipal. Puede suceder como apoyo del PSOE de Espadas o como integrante de ese tripartito que le daría la Alcaldía a Beltrán Pérez. Pero de momento, es una incógnita.

Susana Serrano: La confluencia Adelante se prueba

El proyecto largamente acariciado de unificar la oferta electoral a la izquierda del PSOE se prueba con la confluencia Adelante Sevilla que encabeza Susana Serrano con Daniel González Rojas como escudero. Ocurre, sin embargo, que el viento no sopla a favor, a tenor de los últimos resultados de las generales, en que el ensayo deparó 66.407 sufragios, que son menos que los 79.912 cosechados en 2016 y prácticamente los mismos que los 61.325 obtenidos por separado cuando concurrieron a las elecciones cada uno con sus siglas Participa Sevilla, IU y Ganemos. Parece que el voto radical de izquierdas ha tocado techo en la capital y es difícil que pueda dar la sorpresa. Sin embargo, la gran baza que se guarda la confluencia de la izquierda es que Espadas necesite de sus votos para gobernar como ya pasó hace cuatro años, aunque luego su capacidad de influencia real en el gobierno de la ciudad ha sido más bien escasa tirando a nula.

Cristina Peláez: Misma candidata, distinta expectativa

Cristina Peláez vuelve a presentarse por Vox como candidata a la Alcaldía. Sucedió hace cuatro años, pero entonces Vox era sólo un proyecto que no había cuajado en el panorama político nacional y ahora es la quinta fuerza en toda España. Entre las elecciones de hace cuatro años y las de hace ocho días media la misma distancia que entre los 1.495 votos de 2015 y los 52.989 de 2019. Es la misma candidata, pero las perspectivas son muy diferentes: Vox aspira ahora a entrar en el consistorio y a hacerse escuchar cuando antes era una fuerza testimonial. El posible gobierno queda a merced de una carambola.