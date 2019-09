Tribunales El acusado de abuso y corrupción de menores pedía fotos desnudas a los jóvenes a cambio de dinero Este miércoles han declarado siete presuntas víctimas y ninguna ha señalado que fueran obligadas al envío de esas imágenes ni tener contactos sexuales con el enjuiciado

La Audiencia de Sevilla ha acogido este miércoles la segunda sesión del juicio contra R.B.B., un joven de unos 25 años acusado de varios delitos de abusos a menores y otros tantos de corrupción de menores, por unos hechos ocurridos en un pequeño pueblo del Aljarafe entre los años 2016 y 2017. Hoy han prestado declaración como testigos hasta diez presuntas víctimas, a las que el acusado les pedía fotografías suyas desnudas a través de la aplicación WhatsApp a cambio de dinero. Los jóvenes, en su mayoría, aceptaban estas peticiones.

De otro lado, ninguno de los diez declarantes hoy, de los que sólo uno se ha personado como acusación particular en esta causa, ha asegurado haber sido obligado al envío de las fotos o a mantener contactos sexuales con el acusado, para quien la Fiscalía solicita 42 años y medio de cárcel.

Uno de los jóvenes, incluso, ha afirmado que fueron relaciones consentidas y otro ha hablado de que lo hacía de forma voluntaria: «Si no queríamos, no lo hacíamos. No estaba obligado». «Nunca me ha puesto la mano encima. No forzó nada», ha confesado otro de ellos.

La representante del Ministerio Fiscal, como ya hiciera en la primera sesión, ha ido siguiendo el mismo esquema de interrogatorio con cada una de las presuntas víctimas, cómo conocieron al acusado, cómo contactaba éste con ellos, qué le ofrecía a cambio de los episodios sexuales que le planteaba, etc.

Los ofrecimientos de dinero a cambio de las fotos o de los contactos sexuales iban desde 20 hasta 300 euros

Los jóvenes han señalado conocer al acusado del bar en el que trabajaba en este pequeño municipio del Aljarafe, aunque en algunos casos fue porque el encausado ayudaba a entrenar a un equipo de fútbol de categorías inferiores en el pueblo o de una hermandad de la localidad.

Con todos contactaba a través de las redes sociales o vía WhatsApp, donde comenzaba a ganarse la confianza de los jóvenes, a los que invitaba a acudir a su casa para «jugar a la play o fumar en cachimba», llegando, según han expresado alguno de ellos, «a engatusarlo o a ir más allá».

Y allí sucedían los episodios sexuales a cambio de dinero. Se ha hablado de cifras que van desde los 20 euros por fotos hasta ofrecimientos de 300 euros por una felación, a la que no accedió la presunta víctima. Para algunos fue una única vez, para otros superaba la decena. En alguna ocasión, también hizo regalos a los jóvenes.

Atendidos por el SAVA

Estos encuentros en el domicilio del acusado, a veces, llegó a contar con la presencia de dos jóvenes, existiendo un episodio con el acusado y dos menores. Tres de los jóvenes que han testificado hoy lo han hecho acompañados de una profesional del Servicio de Atención a las Víctimas de Andalucía (SAVA).

Tras la declaración de seis jóvenes, que pudieron sufrir abusos sexuales, y siete, que han podido ser víctimas de corrupción de menores, ha quedado en evidencia que uno de los aspectos a esclarecer en este juicio será la edad con la que contaba cada uno de los jóvenes en el momento de los hechos, pues a pesar de que ninguna señala haber sido obligado a participar en estos episodios sexuales, de ser menores de 16 años se estaría ante hechos delictivos.

El juicio continuará en la Sección Tercera de la Audiencia el día 24 de septiembre con la declaración de más testigos.