Así luce el Real a diez días de la Feria de Abril de Sevilla 2019

Faltan diez días para que Sevilla ilumine su Feria de Abril 2019, que en esta edición se celebra en su totalidad en el mes de mayo. Con el olor a incienso aún sobrevolando la ciudad, los sevillanos se preparan para su otra semana grande, la de farolillos.

La cuenta atrás ya se ha activado. No hay casa en la que no se ultimen los detalles del traje de flamenca, o escaparate que no se decore con motivos feriales. La producción de cerveza y manzanilla se intensifica estos días y los hoteles y transportes se preparan para recibir otro aluvión de visitantes.

Todo ha de estar preparado para el sábado 4 de mayo, para esa noche en que la cena del pescaíto sirva de preámbulo a siete días de diversión en el recinto ferial de Los Remedios. El tiempo apremia y aunque aún queda mucho por «construir» de esta ciudad efímera, lo más destacado ya puede verse. Y disfrutar. Como la bella portada de la Feria, diseñada en esta ocasión por Ángelo González Carvalho.

La portada de la Feria de Abril de Sevilla 2019 - R. R.

El punto de encuentro para muchos feriantes está inspirado en uno de los edificios más emblemáticos de la Exposición Iberoamericana de 1929, el Pabellón de Sevilla. Este pabellón está formado por el Casino de la Exposición y el Teatro Lope de Vega y se encuentra ubicado en los Jardines de la Madrina, antiguos Jardines del Palacio de San Telmo.

El proyecto de González Carvalho, metáfora de una ciudad que aúna arte, cultura e historia, toma forma poco a poco. Rebosante de sevillanía, cargado de símbolos y homenajes, la portada de la Feria de este año está pendiente de algunos remates y de que más de 20.000 bombillas se enciendan para comenzar la fiesta.

Tras la portada se abre un entramado de calles que, como todo buen feriante sabe, tienen nombres de toreros sevillanos. Estos días previos puede acercarse a Los Remedios para aprender esos rótulos porque dentro de 10 días estará todo irreconocible. El Real, moteado ya de luminosos toldos del millar de casetas que lo vertebran, luce ya como muchos sevillanos sueñan. Con el color albero de su suelo y un azul de primavera de su cielo.

Las casetas de la Feria de Abril - María González

Y a esperar que, la única lluvia que amenace estos 450.000 metros cuadrados consagrados a las sevillanas, el buen comer y el beber y el ocio con familia y amigos, sea de farolillos.