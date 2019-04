Ciencia Un utrerano que estudia la historia natural de los microbios y animales que habitan los suelos El investigador Manuel Delgado analiza los patrones globales que controlan la biodiversidad de los organismos del suelo

Alberto Flores Utrera Actualizado: 23/04/2019 08:03h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El utrerano Manuel Delgado Baquerizo es investigador del Laboratorio de Zonas Áridas y Cambio Global de la Universidad Rey Juan Carlos, y acaba de liderar un estudio que ha descubierto los patrones globales que se encargan de controlar la biodiversidad de los organismos de suelo a lo largo de millones de años de desarrollo ecosistémico.

Las conclusiones de este equipo de investigadores, liderado por el utrerano, han sido publicadas por la prestigiosa revista especializada «Proceedings of the National Academy of Sciences». Y es que en nuestros suelos se encuentran las claves para poder desentrañar la evolución de todos los ecosistemas del mundo, desde las imperceptibles bacterias a organismos como las lombrices del suelo. «Comparados con las plantas, donde se centran la mayoría de estudios en la actualidad, los microbios y animales del suelo representan la inmensa mayoría de las especies y biomasa de organismos vivos de nuestro planeta, sin embargo, no sabemos nada acerca de su historia natural», asegura el investigador utrerano.

Los investigadores han analizado un centenar de ecosistemas terrestres en los seis continentes

El estudio ha tratado de analizar los cambios de la biodiversidad de organismo del suelo a lo largo de millones de años, tratando de desentrañar si estos cambios responden a un patrón definido. Se han encontrado principalmente dos patrones que explican los cambios en los suelos. Así los investigadores explican que «en ecosistemas áridos y fríos, los cambios en la biodiversidad del suelo a lo largo de millones de años dependen de los cambios en cobertura de plantas que proporcionan alimento a estos microbios». Mientras que «en ecosistemas cálidos y húmedos, donde la escasez de recursos no es un problema, la acidificación de los suelos, que ocurre a lo largo de millones de años, controla los cambios en la biodiversidad del suelo».

Para realizar este estudio, los investigadores analizaron suelos en casi un centenar de ecosistemas terrestres de seis continentes, desde zonas desiertas y polares a bosques templados y tropicales. Estos suelos fueron analizados en las Universidades Rey Juan Carlos y la Universidad de Colorado-Boulder en Estados Unidos donde Manuel Delgado estuvo trabajando dos años como investigador, quien además afirma que «nuestro trabajo es fundamental para comprender el futuro desarrollo ecosistémico de la biodiversidad de suelo en un mundo cada vez más árido y cálido».