MÚSICA Manuel de Angustias, veinte años defendiendo el arte de Utrera en los escenarios El artista utrerano acaba de lanzar al mercado su octavo trabajo discográfico, titulado «Yo»

Alberto Flores Utrera Actualizado: 16/07/2019 08:21h

En el año 1998, un torbellino llamado Manuel de Angustias participaba junto a otros incipientes artistas utreranos en un disco llamado «Utrera Joven». Era el primer paso de una larga carrera en los escenarios, ya que justo al año siguiente, en 1999, Manuel de Angustias grababa su primer trabajo discográfico en solitario. Han pasado 20 años, y el utrerano acaba de lanzar al mercado su octavo disco, que lleva por título «Yo», en el que todavía se puede rastrear el descaro y la energía que Angustias mostraba a finales de la década de los noventa.

La industria de la música ha cambiado de manera radical en estas dos décadas, los artistas se han tenido que reinventar varias veces porque cada vez es más difícil vender discos, pero Manuel de Angustias ha sabido encontrar su sitio, acumular todo tipo de experiencias –tantos buenas como malas-, y sobre todo, dar el máximo cada vez que se sube a un escenario, su verdadero hábitat natural, donde se encuentra muy cómodo y se mueve como pez en el agua.

«En el mundo de la música no todo es de color de rosa, los artistas también pasamos muchas fatiguitas, pero después de 20 años puedo decir que ya conozco de verdad la profesión», explica Manuel de Angustias, quien tras miles de kilómetros en la carretera asegura que «he acumulado muchas tablas, cada vez se siente uno más seguro y das el máximo siempre, tengas enfrente a dos personas o a 500».

El nuevo disco del utrerano está grabado prácticamente entero en directo en el propio estudio

El nuevo disco de Manuel de Angustias ha sido grabado en los estudios de Ynsyde Music, la empresa que también se encarga de la comercialización del trabajo, que ya se puede encontrar en las tiendas de discos y en las plataformas digitales más conocidas. Un disco en el que el utrerano ha tratado de plasmar uno de sus puntos fuertes, como es el directo, por lo que un total de siete canciones se han grabado completamente en directo, sin ningún corte, sin trampa ni cartón. «Hemos intentado trasladar el directo al disco, soy más un artista de directo que de estudio, no canto nunca una canción igual en dos conciertos, hago siempre lo que me va pidiendo en cada momento la canción y el público».

Este trabajo llega tras un paréntesis en el estudio de cinco años para el utrerano, un periodo en el que no ha dejado en ningún momento de trabajar, participando en numerosos espectáculos, galas, circuitos y conciertos.

Tate Montoya

El disco contiene una pequeña joya, que al mismo tiempo es el sencillo de lanzamiento que ya se está pinchando en las emisoras musicales, y se trata del tema «Me Niego a Creer». Es una composición muy especial para el artista utrerano, ya que como él mismo cuenta «es una canción que me dio Tate Montoya y desde entonces la tenía guardada en un cajón porque no había surgido la ocasión de grabarla». Y es un tema muy especial porque para Manuel de Angustias «Tate Montoya es una persona a la que siempre le tuve mucho cariño, nos comprendíamos muy bien, le pedía consejos y él siempre me daba mucha paz, porque todo lo que hablaba era sentencia. Además es una canción que me encanta».

El artista utrerano ha estado prácticamente un año entero trabajando en este nuevo disco, en el que asegura que «hemos puesto mucho cariño». Cuenta con diez canciones, entre las que se encuentran composiciones de Martín Pareja Obregón, el clásico «Payaso» que Manuel lleva cantando muchos años en directo y una sorpresa en forma de versión, ya que el utrerano se ha lanzado a grabar «Pájaros de Barro», de Manolo García: «Mucha gente no se creía que hubiera grabado un tema pop, pero yo he tratado de llevármelo a mi terreno».