Los Palacios y Villafranca «Veintisiete», compromiso y autenticidad más allá de los versos El palaciego Miguel Ángel Carmona dirige un documental que ahonda en el espíritu de la Generación del 27

Fernando Rodríguez Murube

Actualizado: 30/11/2018 08:11h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El próximo lunes a las 20.00 horas se estrena simultáneamente en cines de siete ciudades españolas el documental ‘Veintisiete’, un viaje retrospectivo por la Generación del 27 y por la España de la primera mitad del siglo XX. Entre las salas elegidas se encuentra una de Nervión Plaza.

Una oportunidad inmejorable para disfrutar en la gran pantalla de este largometraje dirigido por el palaciego Miguel Ángel Carmona, escrito por Jorge Molina y producido por Promico Imagen que obtuvo una mención especial en el pasado Festival de Huelva de Cine Iberoamericano.

‘Veintisiete’ cuenta en 75 minutos la historia de España a través de la vida de aquella hornada dorada de poetas, la de Lorca, Alberti, Aleixandre, Cernuda, etc. Gracias a ingeniosos recursos narrativos se profundiza en el pasado pero también se habla del futuro.

Todo ello a través de tres relatos entrelazados: el puramente histórico, a través de entrevistas a reconocidos expertos; el actual, siguiendo a unos jóvenes poetas que viajan al Ateneo para homenajear a sus maestros en el 90 aniversario de aquella generación; y el más especial, un retrato espiritual por medio de un personaje de ficción llamado Beltrán España —una suerte de Forrest Gump cañí— que asiste casualmente a los momentos históricos del incipiente movimiento literario.

Así, Beltrán presencia la famosa fotografía de grupo que tuvo lugar en el Ateneo de Sevilla con motivo del tercer centenario de la muerte de Góngora (germen de la Generación del 27) o lleva a la casa de Vicente Aleixandre el mítico y poético cedro libanés.

Una historia increíble

Miguel Ángel Carmona explica el motivo del documental: «Hay que dejar de convertir esta generación en simples preguntas de examen de Bachillerato, porque tienen una historia detrás realmente increíble. Gracias a este proyecto he podido ahondar en este tema y he descubierto cantidad de aventuras y el compromiso tan auténtico que tenían. Este documental trata de abrir esa cáscara, de conocer su lado humano y no quedarnos en su perfil de intelectuales o eruditos, que por supuesto lo son».

Miguel Ángel Carmona

Del mismo modo, el director de Los Palacios y Villafranca reflexiona acerca de la necesidad de profundizar en el conocimiento de estos poetas: «Aunque de la Generación del 27 está casi todo dicho, pienso que hay mucho público al que no le ha llegado esa información. Hablando a nivel popular, se puede decir que hay constancia de que estos poetas son celebridades, pero tampoco sabemos muy bien por qué; la mayoría conocemos calles, colegios o teatros con sus nombres aunque no sabemos muy bien el motivo. Es decir, todo el mundo sabe quién es García Lorca o Cernuda, pero a ver quién ha leído el ‘Romancero gitano’ o ‘Los placeres prohibidos’. Su obra no está puesta en valor, hay que trasmitir su componente humano, por qué hacían las cosas, qué inquietudes tenían».

A sus 35 años, Miguel Ángel Carmona cuenta con una extensa trayectoria en el mundo del cine. Ganador de más de 40 premios nacionales e internacionales gracias a cortometrajes como ‘Horóscopo’ o ‘70m2’, su obra más reciente era ‘La Voz en Lucha’ (2016), un exitoso largometraje documental sobre la vida del cantautor flamenco Manuel Gerena, el cual fue seleccionado para la sección Panorama Andaluz del XIII Festival de Cine Europeo de Sevilla.