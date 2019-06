Sucesos La «carretera de la muerte» entre Villanueva del Ariscal y Espartinas, sin solución desde hace 15 años Se hace viral la carta de una vecina en la que recuerda que en este ramal donde murió atropellado un menor de edad este fin de semana ha habido ya «cientos de accidentes»

Fin de semana trágico en la provincia de Sevilla. A las muertes de José Antonio Reyes y su sobrino en la carretera de Utrera y a los dos jóvenes en Casariche, se une el que sucedió a medianoche del sábado pasado, concretamente en la carretera A-8075, a la altura del ramal de Villanueva del Ariscal, que conecta con la Espartinas.

En el suceso, un conductor que dio positivo en alcohol y drogas atropelló a dos jóvenes que iban con un ciclomotor. Uno de ellos, un menor de apenas quince años, falleció en el acto, mientras que otro, de 17, resultó herido grave. La persona que perdió la vida es un joven muy querido en este municipio y que además formaba parte del equipo local de baloncesto.

Esta vía no es desconocida para los vecinos, pues no ha sido éste el primer suceso mortal en dicha carretera, según comenta una de ellas a ABC. «Llevamos quejándonos muchos años al Ayuntamiento, pero nos tratan como si no existiéramos, estamos aislados». Maruja Martínez, vecina de Espartinas, ha alzado la voz para dar cuenta de la grave situación en la que se encuentran debido al estado de la vía, sin ningún acceso peatonal y sin badenes.

«En un lado hay unos quitamiedos llenos de matojos y en el lado contrario no hay nada. Aquí ha habido accidentes siempre», añade Martínez.

En la carta que ha publicado en una red social y que se ha hecho viral rápidamente señala que se ha levantado con el corazón encogido a la par que indignada, al ver un nuevo accidente mortal «frente a mi casa, en el ramal de Villanueva. Se les había estropeado la moto y caminaban por ese infierno de carretera, en la que en un kilómetro de longitud no hay ni una sola farola. En la que los coches vuelan, pues tampoco existen pasos de peatones ni badenes que aminoren su velocidad. En la que ni un pequeño arcén permite resguardarse de la locura si caminas sentido a Espartinas. Ni una acera. Ni un carril bici».

«Llevo quince años viviendo en una urbanización situada más allá del ramal de Villanueva. Somos el Vacie de Espartinas. Llevo 15 años quejándome de la dejadez, la basura, la oscuridad, el peligro de la zona y, sobre todo, de esa carretera de la muerte donde ha habido cientos de accidentes de gravedad», recuerda.

Esta vecina recuerda que cuando sus hijos eran pequeños «nos resultaba absolutamente imposible salir con los carritos para ir al supermercado. Sólo quedaba la opción de ir en coche, pero cuando fueron creciendo tenían que atravesar ese infierno para llegar a la parada de autobús».

La carretera que une Espartinas con Villanueva del Ariscal - Google maps

En la carta que ha publicado en Facebook que lleva ya más de mil quinientas interacciones, esta vecina recuerda que «hoy uno de mis hijos tiene la edad de este pobre que murió, y también circula en moto al igual que mi hijo mayor, todos los días, varias veces al día, por ese camino del demonio».

«¿Cuántas vidas han de sacrificarse, cuántas desgracias más hemos de presenciar para que alguien se dé cuenta de la situación? Somos familias, con niños, personas mayores, jóvenes. Somos del pueblo, votamos y pagamos en el mismo. Pero estamos abandonados. Por favor, ahora que se está conformando el gobierno, ahora que nos duelen las carnes al pensar en esos chiquillos, ahora que una vez más hemos recibido este golpe tan cruel, hagamos algo», concluye esta vecina de Espartinas.

El alcalde de Umbrete, Joaquín Fernández Garro, explicó a Europa Press que el joven era vecino de la localidad y que, por ello, se decretarán varios días de luto.

Por su parte, fuentes municipales de Espartinas señalaron que tanto el fallecido como el herido grave son de Umbrete, aunque el adolescente que ha perdido la vida tenía vinculación con el municipio porque «estudiaba en un instituto de Espartinas y era jugador del club de baloncesto».