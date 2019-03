La alcaldesa de Marchena pidió presencia policial en el colegio al «sentirse amenazada» por la familia de Abel

Una pareja de la Policía Local acompañó este pasado miércoles a la alcaldesa de Marchena, María del Mar Romero, al colegio Maestra Ángeles Cuesta.

La razón es que se «sentía amenazada» por la familia de Abel tras la polémica montada después de que este pasado lunes un profesional sanitario empezara a trabajar en el centro gracias a un proyecto de hábitos saludables presentado por la Confederación Andaluza de Asociaciones de Padres y Madres (Confedampa) y el sindicato Satse que permitirá el cuidado especial que requiere este niño, aquejado por una enfermedad, entre otras dedicaciones.

La presidenta de Confedampa, Josefa García, aseguró en la puerta del colegio que «ha sido el Ayuntamiento el que ha conseguido la financiación para poner en marcha el proyecto», comentó tras visitar el centro para hablar con el enfermero porque realizarán, desde primera hora, un seguimiento del proyecto con el objetivo de plasmarlo en un informe que avale la necesidad de esta figura en los centros.

Josefa García estuvo acompañada por la alcaldesa, María del Mar Romero, la presidenta de esta asociación a nivel provincial, Agustina Galán, y la presidenta de la AMPA del centro, Pepa Sánchez.

Además dos agentes de la Policía Local se encontraban presentes mientras duraba la visita al centro porque la primera edil se sentía amenazada ante las últimas declaraciones realizadas por el padre de Abel, José Luis Vázquez.

En una nota de prensa enviada a los medios de comunicación, Vázquez rogaba al equipo de gobierno de la localidadque «tenga a bien no asistir el próximo miércoles al colegio Maestra Ángeles Cuesta con el fin de evitar episodios desagradables. Estaremos rodeados de familia, amigos, y personas que nosotros tenemos derecho a escoger, entre los que el PSOE de Marchena ni está».

Asimismo, pidió «respetar la decisión familiar» y advirtió «que la familia no quiere ver en un futuro ninguna foto o imagen en la que figure Abel y alguno de vosotros». En el mismo sentido puso un comentario en su perfil de Facebook.

Por su parte, la presidenta de Confedampa aseguró que la implantación en Marchena se debía principalmente a dos motivos. Por un lado, el hecho de que el proyecto se pone en marcha gracias «a la ayuda indiscutible del Ayuntamiento, no lo puedo decirlo ni más claro ni más alto, ellos nos dijeron y buscaron la fórmula».

Y, además, añade que en esta localidad existe un centro con «una peculiaridad y es el caso que todos conocen, no voy a dar nombres porque lo primordial es proteger los datos de menores y familias». Se trata pues de «un colegio con dos aulas específicas y un alumnado de alto riesgo», concreta.

A su vez, Josefa García explicó que el proyecto contempla una enfermera escolar en los centros y cambiar la normativa en este sentido. Describe al profesional como «una figura que dará cabida a una serie de necesidades de las familias y alumnado que hay que atender porque la inclusión es por Ley pero hay que dar herramientas para que se lleve a cabo la atención a este alumnado específico».

Y, en este sentido, concretó que este profesional no sólo atendería al alumnado con necesidades especiales, «sino al resto en materias de prevención, violencia de género, acoso escolar».

En cuanto a su continuidad, aclara que la financiación de este curso corre a cargo de la Fundación Cajasol y La Caixa y que están en negociación para que no se interrumpa el proyecto.

«Los fondos son de Confedampa, ni de la consejería ni de la delegación», asegura Josefa García. Pero lo ideal para esta asociación es que cambie la normativa y se reconozca esta figura como necesaria. Y concretó que no piden que se haga de golpe en todos los centros de Andalucía, sino «pilotaje de dos años, eligiendo los centros» donde la necesidad sea más acuciante.

Juan Ignacio Zodio durante su visita al colegio Ángeles Cuesta con Abel y su familia

Zoido visita el colegio de Abel

El exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, visitó este pasado miércoles a última hora de la mañana el colegio Ángeles Cuesta con la familia de Abel. Fuera ya del centro ha asegurado que el PP estaba «muy sensibilizado con el problema de esta familia».

Delante del padre de Abel, Zoido comentó que «tu situación ha cambiado y lo importante no es quién se quiera atribuir qué circunstancia ha posibilitado que ésto ocurra, todos demandásteis resolver esta situación y no se había cumplido».

Para Zoido, es una muestra más de que Juama Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, está cumpliendo con el lema electoral, «Un cambio para mejor».

No obstante, no concretó si en un futuro el proyecto contaría con financiación. En este sentido dijo que «no se puede llevar a cabo en tan pocos meses más cambios, cada cosa a su tiempo».

Para terminar añadió: «Estoy convencido de que no será un proyecto aislado, sino acompañado de una serie de actos que vendrán después para que los niños que se encuentran en esta situación estén atendidos como es su derecho».