Antonio Muñoz: «Esta novela responde a la necesidad de recuperar la dignidad de las víctimas de una represión cruel»

Antonio Muñoz de la Vega tiene la virtud de saber ver el mundo que le rodea con los ojos de un periodista y convertirlo en la gran historia de un escritor. Así lo ha demostrado en su primera novela, 'La memoria de los ratones', donde este aventajado profesional de la comunicación se estrena en el mundo de la literatura con un talento innato. Curioso, comprometido y un gran enamorado de Cádiz, su tierra natal, este narrador de historias se adentra en la vida de la localidad gaditana de El Bosque para dar a luz una novela negra cargada de intriga y personajes que enamoran. Un libro que una vez que lo abres, ya no puedes volver a cerrarlo hasta conocer su sorprendente desenlace.

¿Por qué una novela negra para estrenarse como escritor?

Es el género que más me gusta, el que llevo años cultivando y leyendo. Mis principales referentes literarios son escritores de novela negra. Y también porque la inspiración te llega en un momento dado y no sabes por dónde te va a llegar. Tenía la inquietud de desarrollar esa pasión que siento por la novela negra y tenía ahí en mi «background» algunos temas de los que me interesaba hablar y que creo que encajaban en esta trama, como la memoria histórica y temas que me preocupan como persona y como profesional que soy de la comunicación, como el periodismo, la política, la educación...Éste era el género donde me encajaban todos estos temas.

«Cuando el pasado no ha cicatrizado, las heridas vuelven a sangrar» Antonio Muñoz Periodista y escritor

¿'La memoria de los ratones' es también una manera de reivindicar de alguna manera la memoria histórica?

Este trabajo parte de un compromiso personal. Cuando vas conociendo historias que te van tocando de cerca, uno no puede permanecer impasible y ponerse de perfil ante ciertos asuntos. En un momento en el que hay mucha gente intentando volver a enterrar a quienes siguen en nuestras cunetas y una parte de la historia de España que prefieren mantener oculta, creo que hay que seguir hablando de la necesidad de recuperar la dignidad de tantas personas que fueron víctimas de una represión tremendamente cruel. En concreto, en la provincia de Cádiz hay historias durísimas y, especialmente en la Comarca de la Sierra; por eso esta novela se ubica en ese escenario. Era el sitio donde poder extraer estos testimonios en los que me baso, porque hay muchas cosas que sí están inspiradas en hechos reales. Sin que sea una novela realista.

A la vez era un escenario donde sigue habiendo ese ambiente de pueblo tradicional en el que todos se conocen y donde se conocen los secretos de los vecinos y ninguno estamos exentos de que el pasado vuelva a aparecer en nuestras vidas. Y, en estos casos, cuando el pasado no ha cicatrizado, las heridas vuelven a sangrar. Es algo que puede pasar en la vida real y que pasa en esta novela.

La novela vincula la época actual con la guerra civil y la posguerra en la Sierra de Cádiz. ¿Es aquí quizás donde podemos encontrar la parte más real que contiene la obra?.

Pues sí, incluso alguno de sus personajes, como 'La Ratona' o Juan, están inspirados en las Quince Rosas de Grazalema, las mujeres fusiladas en 1937 y sepultadas, junto con un adolescente, en una fosa común en la localidad. Me parece un suceso muy cruel que ocurrió en la Sierra de Cádiz y que quería recogerlo de alguna manera.

¿Y por qué has elegido El Bosque y no Grazalema como escenario de este libro?

Por una cuestión personal. Realmente no tengo nada que me vincule, simplemente es un pueblo que me encanta. Yo por mi trabajo he viajado por toda la provincia y la Comarca de la Sierra tiene un encanto muy especial, y El Bosque es para mí como la entrada a ese territorio que a mí siempre me llama. Es un pueblo en el que entras en esa naturaleza casi salvaje que todavía conservamos en la provincia y también porque cuando escribo esta novela, lo hago en pleno confinamiento, cuando todos estábamos deseando escaparnos a un sitio en el que respirar y sentirnos libres, y en mi mente siempre estaba El Bosque. Concretamente, estaba el camino del Río Majaceite que une El Bosque con Benamahoma, que para la gente de Cádiz es un referente. Me apetecía mucho que la ubicación fuera esa.

«El periodismo se está convirtiendo en una profesión ingrata»

También sale a relucir una práctica de moda en la literatura y también en el periodismo que es reivincar el estilo de vida de los pueblos. ¿Su novela tiene también esa intención?

En esta novela hablo de muchas de las cuestiones que me ocupan y me preocupan y por mi trabajo estoy muy cerca de esa realidad que amenaza a nuestros pueblos, y que es la deslocalización de los entornos rurales. Cada vez hay más personas que se tienen que ir porque existe una brecha digital, social y cultural, y es importante que reivindiquemos la supervivencia de estos entornos que nos dan riqueza y nos dan vida. Nos hemos dado cuenta, sobre todo, con la pandemia, y ahora mucha gente está volviendo a mirar al campo y a los entornos rurales. Creo que también en esta novela está esa reivindicación, al igual que preocuparnos por respetar el entorno y no destruirlo. También está presente en la novela la necesidad de no sucumbir a los grandes proyectos urbanísticos que destruyen nuestro medio ambiente.

¿Qué personaje es el que más le ha gustado desarrollar? ¿Se siente identificado con alguno de ellos?

La verdad es que es una novela bastante poliédrica, en el sentido de que hay muchos personajes que incluso podrían haber tenido más recorrido. De hecho, hay gente que me dice que se ha quedado con ganas de saber más saber más de tal o cual personaje, e incluso me piden una segunda parte porque creen que esos personajes pueden tener más recorrido. Cada personaje tiene una realidad y una trayectoria muy distinta, pero todos tienen un recorrido desde su infancia hasta el momento en el que se producen los hechos. Todos me llenan y me gustan pero si tengo que decirte uno por el que tengo un cariño especial, sería Jacinto, el Policía que un poco vertebra todo lo que sucede.

No me identifico con ninguno en particular pero me veo plenamente reflejado en el narrador de la historia. La novela se narra en tercera persona y yo creo que ahí está el periodista que soy. Desde la crónica periodística, que es el género que más me gusta, que es la base de mi relato, a tratar asuntos periodísticos. Ahí me veo muy yo y el que me conoce me sabe reconocer perfectamente.

¿Qué le resulta más fácil: el periodismo o la literatura?

El proceso creativo de una novela es más complicado que el de escribir un artículo. Pero sí que tengo que reconocer que no es que sea más fácil escribir un libro, sino que es más gratificante. Al menos yo no me he encontrado con el escrutinio feroz del día a día al que se enfrentan ahora los periodistas de los medios de comunicación. El periodismo, que debería ser el oficio más hermoso del mundo, como decía Gabriel García Márquez, se está convirtiendo en una profesión ingrata. La gente te machaca permanentemente, a través de las redes sociales, escribas lo que escribas, porque hay una corriente de intentar desprestigiar al mensajero. Casi siempre desde la manipulación de los propios partidos políticos, que donde deberían ver aliados, ven enemigos de forma permanente. Es una profesión que está pasando por un momento bastante amargo y la ingratitud que encuentro habitualmente en el periodismo no la he encontrado en la literatura.

¿Hay alguna otra novela ya en su cabeza esperando a ser transcrita?

Yo siempre estoy dándole vueltas a historias nuevas porque escribir es mi pasión, es lo que he hecho siempre y lo seguiré haciendo. La experiencia con esta primera novela ha sido tan positiva que sigo con ganas de escribir y estoy ya trabajando en otra historia, que no tiene nada que ver con esta novela, pero también es una historia que lleva años rondándome en la cabeza y por fin me he decidido a escribir. Tengo ya ganas de que vea pronto la luz. Será también novela negra, creo que siempre voy a tirar por ahí.