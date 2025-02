IU critica el «colapso de las urgencias» en la provincia de Cádiz y la «imprevisión de Junta para hacer frente a la gripe»

La Voz de Cádiz 11/01/2024

El coordinador provincial de IU en Cádiz, Jorge Rodríguez, ha criticado el «colapso de las urgencias que sufren los hospitales de la provincia por la alta incidencia de casos de gripe, ante la inoperancia de la Junta de Andalucía, obsesionada con derivar dinero a la sanidad privada«.

Según ha indicado IU, Rodríguez ha estado en la concentración convocada por los sindicatos CCOO y UGT frente a Urgencias del hospital Puerta del Mar de Cádiz y ha agradecido «expresamente» a las dos centrales sindicales que pongan el foco en una situación que se da en las urgencias, pero que «es extensivo al resto de unidades hospitalarias».

El dirigente provincial de IU ha apuntado a la «falta de materiales en los hospitales con motivo del pico de los casos de gripe«, así como que muchos hospitales »estén planteándose la incorporación de una tercera cama a las habitaciones, una situación que no se da desde la pandemia«.

A juicio de Rodríguez, «la Junta no ha aprendido nada de los años de pandemia, no ha aumentado el personal, no está mejorando los servicios, no está apostando por la sanidad pública, sino que sigue utilizando la receta de la derivación del dinero público a las empresas privadas«.

«Hay profesionales a los que esta misma noche les ha faltado incluso material básico para atender problemas respiratorios y hay sitios donde se están buscando camas porque se están acumulando pacientes y ya se empieza a ver a enfermos en los pasillos de urgencias«, ha asegurado el dirigente de IU.

En este sentido, ha acusado a la Junta de falta de previsión, ya que «la situación de pico alto de la gripe no es nueva, ni que llegue el invierno, pero lo que sigue siendo una auténtica vergüenza que se repitan las situaciones que se están dando en los hospitales públicos de la provincia».