Crece el número de mujeres que denuncian violencia de género en Cádiz, una media de 15 cada día

Los datos judiciales que se dan de manera anual sobre violencia de género pueden servir como catalizador de lo que ocurre realmente de una manera más global sobre este preocupante asunto que, a pesar de leyes y multitud de programas institucionales de prevención, sigue dejando víctimas mortales por toda España. La última moría este pasado fin de semana. Una mujer era asesinada a tiros por su expareja, un guardia civil que tenía retirada el arma, en la localidad pontevedresa de Oia, en Galicia. En lo que va de año han fallecido por violencia machista en España 21 mujeres, 1.205 desde que se iniciaron los registros en 2003.

Pues bien, los juzgados son esa herramienta legal con la que pueden contar las víctimas para intentar salir de ese acoso y violencia y procurar evitar cualquier amenaza o agresión, sea más o menos grave. Y en este sentido, las denuncias en Cádiz continúan en ascenso. Así lo refleja la memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), donde se recogen las cifras que van recibiendo los departamentos judiciales de cada una de las provincias de la comunidad.

Y en la de Cádiz, según este informe, se recibieron 5.777 denuncias durante el pasado año, 296 más que en 2021, y lo que se supone unas quince al día. De estas, 5.399 fueron puestas por las mismas víctimas; en 4.905 casos las mujeres agredidas fueron españolas, mientras que otras 494 eran extranjeras; una relación que se mantiene desde periodos anteriores. Cádiz es la tercera provincia en el número de denuncias por detrás de Sevilla y Málaga.

También la provincia lidera los datos sobre las órdenes de protección puestas por los juzgados gaditanos junto a Granada. A este respecto, durante 2022 incoaron 1.280 medidas cautelares en este sentido. La mayoría de ellas (1.111) fueron adoptadas, 162 denegadas y siete inadmitidas. Fueron menos que las que se adoptaron en 2021, a pesar de que entonces hubo más denuncias. Aquel año se incoaron 1.406 órdenes, unas doscientas más que en el ejercicio judicial pasado.

Renuncian a declarar

Sin embargo y aunque año tras año siguen creciendo las denuncias, hay un dato que no avanza al mismo ritmo y ése es el número de víctimas que se atreve a testificar contra quien se supone que le ha maltratado. El miedo y la difícil situación emocional por la que atraviesan provoca que en muchas ocasiones decidan acogerse a la dispensa legal de mantenerse en silencio y que se actúe de oficio. De esta manera el pasado año, 407 mujeres de los casos que continuaron en instrucción decidieron no declarar como testigos. En 2021 se había acogido a dicha dispensa 249; por lo que en 2022 han sido casi el doble.

Esta dispensa a declarar, ha sido cuestionada en multitud de ocasiones en los procedimientos de violencia de género. A diario es bastante frecuente que tras la denuncia inicial, la víctima de violencia machista decida acogerse a esta excepción de no declarar contra su agresor. Ello puede dar lugar al archivo del procedimiento si se encontraba en la fase de instrucción, o al dictado de una sentencia absolutoria, en el juicio oral. Por ello se modificó en parte la jurisprudencia para que las víctimas una vez constituidas en acusación particular no pierdan el derecho a tal dispensa aunque también renuncien a ejercer dicha posición procesal.

De ahí que sea muchas veces determinante el papel que adopten en este sentido los agentes actuantes cuando los hechos, sean en una vivienda o en la calle, deriven a algún aviso al que acuden. Agentes de la Policía y de la Guardia Civil cumplen con multitud de requerimientos de este tipo a diario y son los propios agentes los que terminan actuando de oficio ante las circunstancias y como les dictan los protocolos y la ley.

Según fuentes consultadas, en muchas de estas ocasiones se trata de quebrantamientos de condena y de medidas de protección que no están siendo cumplidas por los maltratadores o denunciados. Y en algunas de estas situaciones tanto agresor como víctima son conocedores de este asunto por lo que se han incentivado también aquellas labores de protección de intentar concienciar a la mujer que debe alejarse del agresor pase lo que pase.

Noticia Relacionada «Hay mujeres que vuelven con sus agresores por tener un techo y un plato de comida para sus hijos. Es así de duro» Almudena del Campo La presidenta de Las Desamparadas lamenta la dificultad y la falta de ayudas de las administraciones para que muchas víctimas puedan tener una nueva vida tras dar el paso de denunciar a sus parejas

Por otro lado, en 2022 se dictaron 215 sentencias sobre procedimientos de violencia de género. De ellas, más de la mitad (110) terminaron siendo condenatorias. Otras 95 fueron absolutorias. El año anterior se dictaron 237, 136 de ellas con condena.

En líneas generales los juzgados de Andalucía recibieron el pasado año un total de 38.753 denuncias, (un 14% más que en 2021), de las cuales el 74 por ciento procedían de atestado policial con denuncia de la víctima, 28.779. Es ese año se contabilizaron 37.944 víctimas, un 16 por ciento más que en 2021, de las que el 75% eran españolas.

Además durante 2022 se produjeron diez muertes de víctimas a las que no se le había aplicado protección. Sin embargo, y según datos del mismo informe, la evolución de las órdenes de protección va en aumento desde 2020, siguiendo una tendencia al alza.

Exparejas, casi la mitad de los agresores

Como es bien conocido, la relación del maltratador con la víctima puede ser diversa o estar en diferentes estados, unas probabilidades que recoge también el estudio que realiza regularmente el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, dependiente del Ministerio del Interior.

En este caso, y según los últimos datos recogidos, en casi la mitad de las denuncias presentadas y causas tramitadas o enjuiciadas, en un 35,87 por ciento de los casos el presunto autor de la agresión es una expareja. En el 27,36 guardaban relación afectiva, 20,36 como cónyuge y 14,89 siendo un ex.

Entre los recursos que existen para alertar de esta situación de violencia doméstica, se implantó el Sistema de Seguimiento Integral de las víctimas de Violencia de Género (VioGén), una base de datos a partir de la cual se puede gestionar la seguridad de las víctimas y se pueden ofrecer medidas de protección policial, por medio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y algunas policías locales.

Pues bien, la provincia de Cádiz mantiene activos en el Sistema VioGén un total de 3.500 casos de mujeres víctimas de la violencia de género, según el último informe estadístico elaborado a partir de los boletines oficiales de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Como se indica, se ha producido un aumento en el número de casos activos debido a una mayor sensibilización ante esta lacra, lo que genera una mayor capacidad de protección al permitir asignar agentes al seguimiento de cada caso.

Pulseras de control y número de atención

Por otro lado, Andalucía cerró el pasado mes de marzo con 1.269 pulseras de alejamiento por malos tratos activas por los juzgados de Violencia de Género, lo que representa el 36,3% nacional (3.493 en toda España) y un incremento interanual del 22,6%, según se desprende del informe estadístico elaborado por la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género de la Delegación del Gobierno de España en Andalucía correspondiente a marzo de 2023.

Además de las pulseras de control, las víctimas cuentan con el servicio 016, que funciona 24 horas al día, siete días a la semana, prestando a víctimas, familiares y entorno de casos de violencia machista un servicio telefónico de información, asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres. Esta actuación también se realiza a través del WhatsApp 600 000 016 y del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es.

En los seis primeros meses del año Andalucía contabilizó 1.167 llamadas, un 10,5% más que en el mismo mes de 2022 y que supone el 12,7% del total nacional, que ascendió a 9.134 llamadas.

TELÉFONO DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO: 016

El TSJA pide que el juzgado exclusivo se extienda a San Fernando y Puerto Real En Andalucía existen 17 sedes judiciales que tratan de manera exclusiva los asuntos referidos a la violencia de género. De ellos, tres se encuentran en la provincia: Jerez, Cádiz y Algeciras. En la memoria anual del TSJA se analizan los datos registrados en todos estos juzgados y concluye que el de Cádiz podría asumir la jurisdicción de San Fernando y Puerto Real ya que, como aseguran, está muy por debajo del porcentaje razonable de carga de trabajo que tiene un juzgado exclusivo. Esta solicitud va en la línea de lo que llevan solicitando desde hace años ya que el tribunal andaluz aboga porque los juzgados de Violencia sobre la Mujer tuviera un ámbito territorial que comprenda varios partidos judiciales. Según entienden, «de esta manera habría una respuesta más especializada, coordinada y con mejores recursos». Como recuerdan, esta idea ya fue impulsada por tres reales decretos y uno de ellos se materializó en el Campo de Gibraltar ya que desde octubre de 2020 el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Algeciras extiende su jurisdicción a La Línea y San Roque. «Es una medida que debe implementarse para mejorar la atención a la víctima», concluye.