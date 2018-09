Actualizado 20/09/2018 a las 11:19

«¿El lácteo no lo puedes tomar?». Con esta pregunta por parte de Angel Garó a la «youtuber» embarazada Verdeliss dio comienzo una de las últimas discusiones de «GH VIP». Y todo, a causa de unas albóndigas que Garó había preparado con queso azul. Con toda su buena intención, el actor separó el queso azul de las albóndigas para que su compañera pueda disfrutar del plato. Pero se le olvidó un último paso: volver a cocerlas.

Mientras Garó y Mónica Hoyos seguían preparando la comida, Verdeliss preguntó al concursante cómo había hecho la separación: «¿Las has hervido otra vez o qué les has hecho?». Una pregunta que, sin embargo, no sentó nada bien al actor y humorista andaluz, que le levantó la voz: «¡Mira, Verdeliss, ¿qué es lo que he hecho de qué?».

«Sólo te estoy preguntando eso, no te pongas nervioso», le rebatió la «youtuber», que todavía veía restos de queso en las albóndigas. «Si no quieres, no te las comas», le soltó entonces su compañero de «Gran Hermano VIP». «Es por la salud de mi bebé», argumentó ella. Garó no entendía tanto reparo por parte de la concursante: «¡Mi madre me puso queso pasteurizado y mira cómo estoy!». Verdeliss prefirió entonces ignorar dicho debate.

Momento de la discusión entre Ángel Garó y Verdeliss - TELECINCO

Después de que Garó echara en cara a Verdeliss que el resto de sus compañeros estaban esperando para comer, ella se puso más nerviosa. «¡No tengo tiempo! ¡Son 16 personas!», soltó él. Aunque la discusión no fue a más, la embarazada se marchó a su cama visiblemente disgustada, por lo que El Koala intentó animarla para que se uniera al resto de comensales. Minutos después, Garó le pidió perdón a su compañera por el malentendido.

Tras la comida, la «youtuber» se fue al confesionario para llorar pues no quería que sus compañeros pensasen que quería «montar un numerito». «No ha pasado nada. Será que estoy mucho más vulnerable», comentó, asegurando que no iba a «dar ningún problema con la comida». «No quiero que se monte una discusión. Me da la sensación de que no escucha, no me gusta que me levanten la voz, no me gustan que monten jaleos», se quejó entre lágrimas.

«Yo intento ser muy cariñoso con ella, ¡vamos!», se escudó Garó mientras hablaba con Tony Spina en la cocina de «GH VIP». Mónica Hoyos, por su parte, contó a Suso y Aurah Ruiz lo ocurrido, poniéndose los tres de parte de Verdeliss.