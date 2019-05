Actualizado 04/05/2019 a las 16:03

Como era de esperar, las primeras semanas de convivencia en «Supervivientes» no están siendo sencillas para los concursantes del «reality» de Telecinco. Las primeras chispas entre los participantes no han tardado en saltar, como han demostrados los encontronazos que Isabel Pantoja ha protagonizado con Carlos Lozano y las Azúcar Moreno, o el que Mónica Hoyos tuvo con Dakota Tárraga.

Las expectativas, por tanto, no están defraudando al público, como lo corroboran los buenos registros que el programa está logrando en la primera cadena de Mediaset. Sin embargo, la vida en Cayos Cochinos no parece que sea todo lo sencilla que quisieran los aspirantes. Así lo ha confirmado la modelo peruana Miriam Saavedra, ganadora de «Gran Hermano VIP» y concursante de «Supervivientes» en 2016.

A través de «Princess Inca», el programa que la también actriz presenta en la plataforma de Mediaset Mtmad, la joven, colaboradora de varios programas de Telecinco y Cuatro, ha recordado su experiencia en el formato. «Hay que ser valientes para entrar a un “reality” como “Supervivientes”», comenzó contando en el espacio, antes de hablar acerca de sus «sentimientos» y de su experiencia en el programa.

«¿Se acuerdan que yo estuve en “Supervivientes”? Os voy a contar una cosilla que nunca he contado», prosiguió Miriam. «Fui atacada, por no decir degollada, por moscos las 24 horas. Es algo que nunca he contado, porque esos momentos fueron bellos pero a la vez trágicos. No comía. Comíamos muy poco. La comida... ¡madre mía! Las tripas te suenan a cada rato. Te puede dar incluso gastritis, porque claro, un desorden alimenticio... no, no, no, definitivamente hay que ser valientes, y yo lo fui», señaló la modelo peruana. «Los mosquitos van a hacer muy bien su trabajo en la isla», agregó entre risas.

Un «desorden alimenticio» en el que incidió poco después. «No comía nada y adelgacé. Llegué a pesar 40 kilos. Luego me dio “efecto rebote” y cogí 8 kilos, porque salí y comí como una glotona», afirmó Miriam, que siguió analizando su paso por el programa. «Fue terrorífico. Se me cayó el pelo, me salió acné, me dio infección urinaria... bueno, aunque allí tenemos médicos y son los mejores. Pero la verdad... es muy duro y hay que ser muy valientes», enfatizó.

Aparte de ello, la actriz recordó su relación con Yurena, compañera suya en «Supervivientes» y concursante de la última edición de «GH DÚO». En Honduras, ambas compartieron «destierro» durante varias semanas. «Yurena no paraba de llorar. Hice de psicoterapeuta con esa mujer, porque era un sinvivir. Pero siendo ella tan noble y tan buena, la pasamos linda y feliz», relató la modelo, antes de referirse a otro tema de manera rotunda. «No hay apetito sexual. Por lo menos, yo no lo tuve. Con el hambre y con los mosquitos... soñaba todos los días con comida», expresó la joven, que hoy comenta el programa para Mediaset.