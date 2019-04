Actualizado 26/04/2019 a las 02:07

Justo dos semanas después de que terminase «Gran Hermano DÚO», Telecinco ha estrenado nuevo «reality»: «Supervivientes», la apuesta de la primera cadena de Mediaset para sus próximos meses. En él, 18 personalidades conocidas de la pequeña pantalla convivirán durante varios meses en las islas de Cayos Cochinos, al norte de Honduras.

La velada, como si del primer capítulo de la octava temporada de «Juego de Tronos» se tratase, estuvo cargada de reencuentros desde el principio. El primero, el de Jorge Javier Vázquez con la audiencia y la televisión, después de un mes y medio alejado de la pequeña pantalla tras aquel ictus que le sobrevino hace un mes y medio. «Esta edición será muy especial para todos. Y también, si me lo permiten, para mí. Muy buenas noches. Y gracias. Muchísimas gracias por vuestros mensajes de cariño y apoyo todo este tiempo», anunció el presentador, recibido en plató como un auténtico héroe por el público y sus colaboradores.

Pero Vázquez y el medio catódico no fueron los únicos que volvieron a verse las caras tras un largo periodo de tiempo. También lo hicieron Carlos Lozano y Mónica Hoyos, antes marido y mujer, aunque ahora ambos concursantes de «Supervivientes». «Espero que tengamos una buena convivencia», coincidieron los dos después de saltar desde el helicóptero. Habrá que ver, que del dicho al hecho hay un trecho. Ya se sabe.

El helicóptero del miedo

Uno por uno, los 18 participantes de «Supervivientes» fueron saltando desde el aire. Algunos apenas se lo pensaron, como Omar Montes, Loly Álvarez, Colate o el «influencer» Oto Vans... pero hubo otros a los que les costó tirarse del helicóptero. Fueron los casos de la controvertida Dakota Tárraga, el saltador de pértiga Albert Álvarez (que se emocionó al pensar en su hermana) y de Encarna Salazar, una de las dos patas de «Azúcar Moreno».«O te tiras tú, o te tiro yo», le dijo su hermana Toñi.

Pero el salto más esperado era sin duda el de Isabel Pantoja. Y como suele ser habitual en estos casos, Telecinco lo dejó para el final. No fue hasta pasadas las 0.30 de la noche cuando la tonadillera saltó desde el aire, en compañía de su examiga y también concursante Chelo García-Cortés. «He esperado esto mucho tiempo. Hoy es el día más feliz de mi vida. Por fin cumplo un sueño esperado. ¡Es mejor de como lo imaginaba!», enfatizó la cantante, emocionada. «¡Esto es historia de la televisión española!», recalcó Vázquez, cuando la tonadillera se disponía a saltar.

Antes, el programa les había preparado una encerrona a ambas, que llevaban cinco años sin verse. Otro reencuentro más. «Hemos venido aquí para convivir y a vivir esta experiencia, que tú te la mereces y yo también», dijo Chelo, conciliadora. Pero ahí estaba Jorge Javier, metiendo el dedo en la llaga y demostrando que ya está plenamente recuperado. «Yo después de lo que te hizo Chelo... no sé ni cómo la hablas». «Ya la estás liando...», espetó Chelo a su «jefe» en «Sálvame». Pero Isabel no quiso entrar en polémicas. «Yo he venido a pasármelo lo mejor posible. Era la ilusión de mi vida. Y si estamos aquí, pues seremos concursantes. Pero ya está». «Bueno, a ver cómo se da la convivencia», señaló Chelo, que fantasea con recuperar la amistad con la tonadillera.

En plató, Vázquez dio la bienvenida al resto de presentadores de «Supervivientes»: Jordi González, Carlos Sobera y Lara Álvarez, que estará en Honduras. Los dos primeros hablaron acerca de los espacios de los que estarán al frente, empezando por González, que charló acerca del debate de los domingos. «En el primero, empezaremos más tarde, porque son las elecciones y los políticos nos harán de teloneros», bromeó. Sobera, por su parte, conducirá «Tierra de nadie» los martes en Cuatro.

Primeras tensiones

Instantes después, bajo la supervisión de Lara Álvarez, arrancó el primer juego de la noche: el programa dividió a los aspirantes en grupos, cada uno de ellos con un líder, para llevar a cabo una prueba consistente en embadurnar en barro a los concursantes. Así, Oto Vans (cuyo salto fue votado por la audiencia como el mejor) encabezaba «Los Abandonados», compuesto por Mahi Masegosa, Jonathan Piqueras, Violeta Mangriñán, Fabio Colloricchio y Dakota Tárraga; mientras que Albert Álvarez hacía lo propio con «Los Señores», integrado además por Omar Montes, Loli Álvarez, Aneth Acosta, Colate y Lidia Santos. El tercero, «Los Piratas», lo capitaneaba Isabel Pantoja y lo formaban Carlos Lozano, Mónica Hoyos, Chelo García-Cortés y las «Azúcar Moreno».

Las disputas entre los dos primeros grupos de «supervivientes», que se batieron en duelo, no tardaron en aflorar. Especialmente, cuando el formato proclamó ganadores de la prueba a «Los Señores». «¡Vale ya! ¡No me interrumpáis!», les regañó Lara. «No podemos llevar así esto. Cuando alguno de nosotros habla, vosotros os calláis. Estamos en un programa», agregó Jorge Javier.

En ese instante, Violeta rompió a llorar. «Yo he visto todo el rato que Colate y Omar estaban haciendo trampas», sentenció. Pero Lara desmintió sus palabras. «Os están observando todo el día muchas cámaras. Así que dejad de decir que hay trampas, porque no es así». Entretanto y llena de barro, Dakota comenzó a agobiarse. «¿Podemos limpiarnos ya? Porque esto se seca y ya verás...».

Para cerrar la gala, Lara llevó a todos los concursantes a La Palapa, el lugar en el que convivirán los próximos meses. Tan intensa fue la noche que los concursantes ni siquiera pudieron nominar. «Nos hemos quedado sin tiempo, así que nominaréis el domingo, en el debate. Comienza la aventura. Os deseo una edición mágica. Que seais muy felices y descubráis cosas que ni vosotros mismos sabéis», se despidió el presentador, para clausurar por lo alto su vuelta a la pequeña pantalla.