Sandra Barneda: «No me gustaría ver a Nagore en "Gran Hermano VIP"»

Actualizado 16/09/2018 a las 02:26

Sandra Barneda llega al debate de «Gran Hermano VIP» apenas cuatro días después del estreno de la edición. La gala superó las expectativas de audiencia, y consiguió ser la primera gala más vista del programa desde el año 2005. Ahora le toca a Barneda continuar cosechando buenos datos, y para ello contará con la ayuda de los colaboradores y, además, de la entrada de Miriam Saavedra en la casa.

«Tienen un pasado y lo conocemos, esa es la gracia», dice Barneda, que vuelve a los debates dominicales y compara con la versión de anónimos. «La convivencia es igual para todos. El hecho de ser famosos sirve para conocerles un poco antes, e incluso puedes llegar a la primera gala con algunas ideas preconcebidas, como la posible relación que haya entre Oriana e Isabel Pantoja o Ángel Garó y Aramís», confesó.

«Es difícil mantener la estabilidad en la casa. Están en un hábitat que no es el suyo, rodeado de gente que les es ajena y en unas condiciones que no suelen ser las deseadas», confesó Sandra Barneda durante la rueda de prensa del martes, en la que dijo que es normal que las tensiones salten a la más mínima.

«Creo que hay personajes que nos han decepcionado, que apuntaban maneras y acaban decepcionando, y personajes que no tenías demasiadas expectativas y que acabas descubriendo por completo. Y luego, cuando salen de la casa, tampoco son ellos. Están en una situación multiplicada de tensión, quieren conocer lo que se ha dicho de ellos», aseguró. Sin embargo, aunque no se atrevería a entrar, Sandra Barneda no se considera un personaje que pudiera decepcionar a la audiencia.

«Si entrara en "Gran Hermano VIP" no sería un mueble»

«Yo iría de visita, pero no a quedarme. Sería una gran concursante de las que sorprenderían, de las que la gente tendría pocas expectativas y luego dirían “¡Hostia! Pues no es tan calmada, no es tan sosegada”. No sería un mueble, porque voy de frente y tengo temperamento», confesó. De hecho, tampoco le gustaría que fuera su actual pareja, Nagore Robles. «Más que nada porque sufriría mucho», matiza, y sobre todo deja claro que lo que opine «no pesa» en la decisión que tomara Nagore. «En las parejas cada uno tiene que hacer lo que quiera y lo que desee. Si ella decidiera en algún momento participar en un reality, tendría que llevarlo como buenamente pueda, como lo hacen el resto de las familias», dijo Barneda al respecto.

Con respecto a la última edición, Irma Soriano y Emma Ozores decepcionaron notablemente a Barneda, al no implicarse lo suficiente en la convivencia en directo. «Pensé que se iba a soltar, que iba a dejar atrás el personaje de presentadora y no lo consiguió. Eso embruteció su participación, porque si alguien decide entrar en un formato como “Gran Hermano”, sea el personaje que sea, tiene que tener la valentía de mostrarse como es, para bien y para mal», aseguró la presentadora del debate sobre Irma Soriano.

«Los concursantes tienen que arriesgar»

De hecho, para Barneda una de las claves para llegar hasta la final residen en la naturalidad y en ser uno mismo dentro del concurso. «Tienen que arriesgar, y eso supone que el público va a valorar si caen mal o bien. Hay gente que asegura que hace estrategias, pero creo que es imposible mantenerla durante 24 horas. Me gustan las personas que se muestran naturales con su carácter».

Sandra Barneda quiere descubrir, entre otras cosas, la auténtica cara de Makoke dentro del concurso. «Tengo ganas de ver a una Makoke más sincera, suelta, que cuente cosas, y puede ser que por el momento en el que está quiera estar más libre». De hecho, su participación la llamó mucho la atención. «A mi me sorprendió su entrada en el concurso porque no me esperaba la separación entre Kiko y Makoke. Quiero saber qué dice, qué cuenta y sobre todo saber cómo está y si es una Makoke distinta a la que hemos visto con Kiko». «Viene un "GH VIP" con mucha fuerza», vaticina la presentadora.

Los otros proyectos de Sandra Barneda

Pero para Barneda no todo es «Gran Hermano VIP». Reconoce que ya está trabajando en una nueva novela, en la que está ya «burbujeando». Pero ya piensa en poder hacer un nuevo programa cuando se acabe el reality de famosos. «Echo de menos la actualidad, la política algo menos, aunque estamos en un momento muy interesante. Me gustaría volver desde un lugar mucho más maduro y no tan estructurado», dice Barneda, que considera que un personality sería su formato soñado. «Me gustaría tener un formato en el que poder entrevistar y tratar la actualidad. Pero con un equipo de gente joven que pudieran dar su opinión, que estuvieran en la redacción y también en el plató», asegura la presentadora.