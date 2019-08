Actualizado 14/08/2019 a las 20:13

«Sálvame» continúa intentando buscar nuevas noticias durante el verano. Uno de los culebrones de los últimos meses ha sido la desaparición, durante 60 días, de Edmundo Arrocet de la vida de María Teresa Campos. La veterana presentadora tuvo que prescindir de su pareja para que esta acudiera a Chile para cumplir con los diversos compromisos que tenía pendientes.

Durante todo este tiempo, se ha especulado si la relación iba bien, si habían roto, sobre los motivos que habían llevado al humorista a regresar por tanto tiempo a su país de origen o, incluso, si las campanas de boda son inminentes y, al mismo tiempo, sobre la posibilidad de que Arrocet le hubiera sido infiel a María Teresa Campos.

Para hablar sobre el viaje de su amado, sobre sus primeras vacaciones en Málaga y las actuales en Marbella, y lo que ha sucedido para tener que cambiar de hotel, un equipo de «Sálvame», capitaneado por José Antonio León, acudió a las puertas del lugar en donde se está hospedando María Teresa Campos para poder hablar con ella. A pesar de que el martes ya lo intentaron en vano, una íntima amiga de la presentadora, Meli, les prometió que el miércoles hablaría con el programa.

Por eso, el equipo de reporteros estuvieron apostados en la puerta del hotel, esperando a que María Teresa Campos apareciera. Sin embargo, el regreso de la presentadora a «Sálvame» no se realizó. María Teresa Campos dejó colgados a los compañeros del programa del que fue «defensora de la audiencia». ¿Por qué?

Pues parece ser que se debió a una especie de confusión entre las partes. «Me sabe mal decirlo, hace como 30 minutos llegaba Meli para decirme que María Teresa no iba estar con nosotros y que nadie le había dicho nada del compromiso de estar aquí», confirmaba José Antonio León desde Marbella. Lo que parece que sucedió es que Meli pecó de confianza con su amiga y, sin consultarla, cerró la cita. Lo que no se sabe ya es si, directamente, no le comentó Meli nada a María Teresa Campos o si esta prefirió declinar la invitación sin avisar al espacio de Telecinco.

¿Por qué no quiere hablar María Teresa Campos con «Sálvame»?

Las motivaciones para que no quiera entrar en el programa, presentado estos días por Carlota Corredera, pueden atender a dos razones: la primera, sería que sus hijas se encuentran trabajando para «Viva la vida». Por tanto, no sería de extrañar que, en caso de querer ofrecer unas palabras, lo hiciera en un formato en donde sus hijas se pudieran beneficiar de forma indirecta. La segunda razón, atendería a la dureza con la que se le está tratando a la familia desde el programa diario.

Esta misma semana, de hecho, durante el recibimiento a Edmundo Arrocet en Málaga, la matriarca de las Campos habló ante las cámaras de Telecinco y de «Sálvame»: «¿Queréis inventaros las cosas o queréis la verdad?», les espetó. Y es que parece que está bastante cabreada con lo que se está comentado de ella en el espacio de Telecinco.

Además, Mila Ximénez se atrevió a lanzarle un dardo, diciendo que si quiere que haya paz, todas las partes tendrán que respetar: «Mira que intento no contestar pero me lo pones complicadito. Nosotros tendimos puentes a Terelu, y tu otra hija —Carmen Borrego— sigue dándole leches a este programa. ¡Vamos a respetarnos todos! Ellas y nosotros… ¡Todos!», gritó a cámara.