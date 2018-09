Actualizado 11/09/2018 a las 11:33

Este lunes 10 de septiembre volvía Ana Rosa Quintana a Telecinco con su ya decimoquinta temporada. Un regreso eclipsado por su posicionamiento personal y profesional con respecto a la detención de su marido, Juan Muñoz, este verano. Sin embargo, el longevo programa matinal presentó varias novedades. Una de ellas fue la sección «¿Qué hay de lo mío?», una suerte de «Tengo una pregunta para usted» en la que algunos ciudadanos –presentes en plató– realizarán sus preguntas a los líderes políticos.

El primero en acudir a dicho microespacio fue Pablo Casado, el actual presidente del Partido Popular. Tras conversar con la periodista presentadora y someterse a las cuestiones del público, el programa también le mostró vídeos de personajes públicos que le interpelaban como Adolfo Suárez Illana o Gabriel Rufián, diputado de Esquerra Republicana (ERC).

La pregunta del diputado catalán fue la siguiente: «Señor Casado, tenía una pregunta para usted. ¿Teme que en algún momento le confundan con Albert Rivera tal y como, por ejemplo, pasa a Andy y Lucas? Y si es así, ¿qué tiene pensado hacer para remediarlo?». Casado ignoró el «chascarrillo» y reconoció que no tenía «ningún problema» en semejante comparación pues tiene una «relación muy buena» con el presidente de Ciudadanos.

«Lo de Cataluña no está para bromas. Creo que la pregunta debería ser, a lo mejor, qué pensamos sobre la crispación hay ahora mismo en Cataluña por culpa de los independentistas, qué penamos de la confrontación ya en las calles de aquellas personas que no aguanta más la ilegalidad y la ruina económica que han generado los secesionistas, y sobre todo qué futuro le espera a una Cataluña que no va a poder ser independiente porque está fuera de las leyes y tratados europeos», respondió tajantemente Casado.