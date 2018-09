Actualizado 17/09/2018 a las 07:47

Segunda jornada para los cocineros más famosos de ‘MasterChef Celebrity’. Este domingo, los protagonistas de la nueva edición del programa culinario tuvieron que enfrentarse una prueba de lo más original: una cinta transportadora acercaba a los aspirantes toda clase de ingredientes y, también, alguna que otra sorpresa. Algunos tuvieron que cocinar sin sal, otros sin aceite y otros, como Ona Carbonell, sin una mano. Pese a todo, la medallista olímpica se impuso a sus compañeros como una de las mejores elaboraciones de este primer examen junto a la de Santiago Segura, que dio la sorpresa con una elaboración que se ganó los piropos del jurado.

El jurado se había propuesto, además, que los aspirantes perdieran el miedo a cocinar con vísceras y para ello invitaron al chef Javier Estévez, del restaurante La Taquería en Madrid. Además, recibieron la visita de Ketty, la finalista de ‘MasterChef 6’, que les animó a superarse en esta prueba. Jordi, Pepe y Samantha, eso sí, se mostraron cansados de los desastres que los concursantes causan en las cocinas cada vez que preparan un plato, por lo que lanzaron a sus «pupilos» una preocupante amenaza: los aspirantes que no sean pulcros en sus pruebas irán directamente a la eliminación.

El desaire de Iván

Aunque la cinta transportadora «regaló» a los concursantes todo tipo de desventajas, también tuvo alguna que otra sorpresa para unos pocos afortunados. Mario Vaquerizo obtuvo una suculenta trufa negra para incluir en su elaboración, la actriz Dafne Fernández contó con la ayuda de Javier Estévez durante diez minutos de la prueba y el actor Iván Massagué recibió un comodín que le permitía obtener la ayuda de Jordi Cruz. Pese a esta enorme ventaja sobre sus compañeros, Massagué rechazó pedir ayuda a Jordi. «Quiero ver si puedo hacerlo todo por mí mismo», afirmaba el concursante durante la prueba.

Los miembros del jurado consideraron de mal gusto el rechazo del actor

Los miembros del jurado, no obstante, consideraron de mal gusto el rechazo por parte del actor. «O vas de sobrado o eres un gran cocinero», le espetaron Pepe y Samatha al contemplar su plato. La elaboración de Massagué, además, parecía no estar a la altura de la de sus compañeros, por lo que la bronca del jurado fue todavía mayor. «Solo puedo decir que lo siento», reconoció Massagué. «Tenías una clase magistral de Jordi Cruz y no has querido aprovecharla», afirmaron desde el mediático jurado.

En la prueba exterior, los concursantes visitaron el madrileño Hospital Universitario Puerta de Hierro, uno de los más punteros de Europa que cuenta con uno de los servicios de oncología más prestigiosos de nuestro país. Allí rindieron un homenaje a todas las personas que luchan diariamente contra el cáncer: enfermos, familiares, médicos, investigadores... Los aspirantes trabajaron divididos en tres equipos y cocinaron un menú de seis platos, diseñado con la ayuda de un endocrino especialista en nutrición del hospital, que degustarán 150 invitados.

No todos los cocineros, sin embargo, convencieron al jurado tras las elaboraciones. Xuso Jones, Óscar Higares, Antonia Dell'Atte, Carmen Lomana e Iván Massagué fueron los receptores de los temidos delantales negros y se sometieron a una prueba de eliminación que contó con una invitada de lujo: Loles León, finalista de la primera edición de ‘MasterChef Celebrity’. La prueba eliminatoria consistía en preparar el máximo número de elaboraciones posibles sirviéndose, únicamente, de la ayuda de un microondas. La prueba, en la que los concursantes se sometieron a un constante estrés debido a la rapidez que les requería el cocinado, superó a Carmen Lomana, que sufrió varios mareos e, incluso, acabó desplomándose. «¿Sabes qué día es hoy?» preguntaba el equipo del programa a la afamada empresaria para saber si había llegado a perder el sentido. Lomana, por su parte, casi no podía ni hablar. «¿Me estoy muriendo?», llegó a decir visiblemente afectada.

Finalmente, debido a la preocupación del jurado y de sus compañeros, la empresaria abandonó los fogones durante la eliminatoria. Eso sí, su percance no le perjudicó de cara a la eliminación, pues los pocos platos que había preparado superaban con creces a los de algunos de sus compañeros. Fue finalmente Xuso Jones quien, tras no convencer al jurado con sus elaboraciones, abandonó el popular programa culinario. «Estoy muy agradecido a todo el equipo y, sobre todo, a mis compañeros, que son la caña».