Antonia Dell’Atte: «MasterChef Celebrity ha sido una de las experiencias más traumáticas de mi vida»

Actualizado 12/09/2018 a las 12:12

Tras el estreno de la tercera edición de «MasterChef Celebrity» (La 1, TVE) el pasado domingo 9 de septiembre (22.05), Antonia Dell’Atte ha asegurado hoy en una entrevista concedida a la revista «Lecturas» que podría demandar a sus «compañeros» por «acoso» y que el programa de RTVE ha sido una de las experiencias «más traumáticas» de su vida.

La exmodelo italiana considera que el rodaje del programa –ya finalizado– ha sido muy duro. ¿La razón? Quizás la excesiva competitividad de la exmujer de Alessandro Lecquio. «Me he tomado muy seriamente este programa. Lo he pasado muy mal. Me he dejado la piel», asegura a «Lecturas», quien no comprende que el resto de concursantes no hayan «sido igual que ella».

Tampoco sorprende este tipo de declaraciones después de haber visto el primer programa del concurso culinario. Un miembro del jurado, Jordi Cruz, regañó a Antonia Dell’Atte.«No sabes escuchar a este jurado sin callarte», le afeó el cocinero, «me preocupa saber si vas a tener la paciencia para escuchar y aprender que necesitas».

Ya antes, durante la primera prueba, Dell’Atte protagonizó un «encontronazo» con Boris Izaguirre tras discutir para ver quién se quedaba con el romero, ya que los dos lo querían para su plato. Al final, él acabó cediendo, le dejó el ingrediente a su compañera y poco después hicieron las paces.

No fue el único enfrentamiento entre la italiana y otro de sus compañeros. Tras la desastrosa prueba de exteriores para ambos equipos –en la que Dell’Atte asumió el papel de capitana sin serlo–, Santiago Segura no dudó en lanzarle una «pullita» a la cara: «Hay una gran diferencia entre mandar y ser una mosca cojonera». Aún así, tras varios intercambios dialécticos, ambos enterraron el hacha de guerra también.

Durante la primera edición del «MasterChef Celebrity» en 2016, el actor Fernando Tejero («Aquí no hay quien viva») también confesó no haberlo pasado precisamente bien durante la grabación del formato al que llegó para «ganar y a competir».