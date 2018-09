Luján Argüelles estrena «La báscula», un programa reconocido por la Organización Mundial de la Salud

Actualizado 17/09/2018 a las 02:21

Llega a Telemadrid «La báscula», un docushow producido por Globomedia y que goza de gran éxito de audiencia tanto en Canal Sur como en Aragón Televisión. En la versión para la autonómica madrileña –tras barajarse varios nombres–- lo conduce Luján Argüelles.

El espacio supone un cambio de registro para la comunicadora asturiana y como ella misma asegura a ABC, «es todo un reto y me siento muy feliz de afrontarlo». «Además, es un tema que me interesa muchísimo: la vida saludable». Después de presentar programas como «¿Quién quiere casarse con mi hijo?», «Password», «Granjero busca esposa» y «Un príncipe para Corina», comenta que este «es diferente a todo lo hecho hasta la fecha».

«Esto no es un reality sino un espacio «docu-divulgativo», cuyo objetivo es tratar de difundir de forma entretenida hábitos saludables tanto entre los concursantes como entre los madrileños». «Para ello vamos a contar con un grupo de expertos y especialistas, como médicos, nutricionistas, psicológos y entrenadores personales. La salud es muy importante y no se puede jugar con ella. No hay que olvidar que Madrid es una comunidad en la que la mitad de la población tiene sobrepeso. Un problema que se agrava aún más entre la población infantil», añade.

«La báscula» ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) por su esfuerzo divulgativo para erradicar la obesidad. El objetivo del programa es, según Luján Argüelles, «que los participantes pierdan peso asesorados por expertos. Estos nos han asegurado que vamos a aprender a adelgazar comiendo».

Divididos en cuatro equipos de cuatro personas (un total de 16 casos), como un grupo de policías de Villaviciosa, las mamis o una familia de cuatro miembros, los concursantes deberán cuidar lo que comen y al mismo tiempo adquirir hábitos saludables como la práctica de ejercicio. Al tratarse de una edición semanal, «en cada programa los participantes se enfrentan a la báscula y comprobarán si el esfuerzo que han realizado ha merecido la pena», comenta Luján Argüelles.

La presentadora asegura que lo que más le gusta es «la función divulgativa». «Es algo diferente a lo que he hecho hasta ahora. Compartir con ellos sus retos y sus sueños me produce gran felicidad». Después de más de diez años en televisión, puede comparar y cree que «la búsqueda del amor es más bonito, pero ayudar a llevar por el buen camino una vida saludable lo es también».

Por último, Luján Argüelles defiende a capa y espada este tipo de programas: «La televisión, además de entretener debe ser un servicio público. Telemadrid como cadena pública debe ofrecer este tipo de servicio a los ciudadanos. Además de ver la evolución de los 16 participantes, la audiencia tendrá la oportunidad de conocer los motivos y cuál ha sido el detonante que ha llevado a estas personas a este problema. Maltrato infantil, acoso escolar, infancia solitaria, desamores, falta de información son algunos ejemplos».