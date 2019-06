El Loco Gatti explota en El chiringuito e intenta agreder a un invitado: «Tienes pinta de tonto»

Actualizado 28/06/2019 a las 12:55

«Tuve un incidente en que no se volverá a repetir», arrancó anoche en El ChiringuitoHugo «Loco» Gatti, exportero de Argentina. Se refería al cara a cara, casi conato de agresión, que tuvo con Cristobal Soria hace dos años. «Hablás para provocarme», dijo en aquel momento, justo antes de lanzarse sobre el sevillano. «Te voy a matar, te voy a matar, estás ensuciando el nombre de los futbolistas», atacó el argentino. Ayer, pese a ese arranque en el que pedía perdón, terminó la noche protagonizando otro vergonzoso incidente.

El rival de ayer no era Cristobal Soria, su tradicional enemigo, sino Miguel Galán, el presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores. Galán era el invitado de anoche en El Chiringuito, al que acudía para denunciar que algunos exfutbolistas habían recibido el título de entrenador sin cumplir con todos los requisitos. Una denuncia que no gustó a Loco Gattti, que de nuevo se erigió como defensor de los futbolistas.

«Miguel viene a insultar a los jugadores... Pero, ¿quién es Miguel...?», dijo con sorna y con su marcado acento argentino. Entonces, el presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores sacó a relucir el nombre de Robert Moreno, actual seleccionador español. «No sé quién es Robert Moreno», dijo el exportero ante el asombro de todos. «Es el Seleccionador español, que estás en España, que tenías que saberlo», reprochó Miguel Galán.

Entonces, el Loco explotó: «Yo sé jugar fútbol, campeón. Vos sabes lo qué tené... Vos tené pinta de un tonto», dijo ya encarado con Miguel. Cuando Josep Pedrerol se lo llevó, Gatti siguió con su incontinencia verbal: «Me pone loco. Me traes cada personaje... Mirá a qué me traes... Tráeme a Mourinho y hablamos de fútbol pero no a este personaje», dijo visiblemente alterado. El vídeo no tiene pérdida.