José Sacristán: «La independencia de Cataluña es una chapuza»

Actualizado 28/06/2018 a las 22:36

José Sacristán estrena este viernes 29 de junio una nueva película, «Formentera Lady». Por ello, acudió al plató de «El Hormiguero» para hablar de ella con Pablo Motos.

A su llegada al programa, Sacristán bromeó con Motos acerca de la gastronomía de su pueblo, Chinchón. «Espero que no sigas pensando que los ajos de mi pueblo son malos», le espetó al presentador de «El Hormiguero».

Tras ello y antes de prodigarse acerca de su película, el actor lamentó lo que está sucediendo con la revista Fotogramas. «En la presentación de "Formentera Lady" en Barcelona, le dije a la gente de Fotogramas que no había sido nunca portada de la revista.. y ahora lo he sido en su último número», dijo apenado. «Parece que no cierra, sino que se va a trasladar a Madrid... pero hay un montón de personas que se van a quedar en la calle», expresó.

«Una historia de perdedores»

Tras ello, habló acerca de «Formentera Lady», la película que estrena este fin de semana y que supone el debut en el largometraje del realizador Pau Durà. Un largometraje que es una «historia de perdedores», como el propio actor definió en «El Hormiguero». «Es la historia de un hombre que se fue a viajar en los setenta, al que abandonan la mujer y la hija... y se queda solo, tocando el banjo. En un momento, vuelve su hija con un nieto, lo que le cambia la vida. Me gustan las historias de perdedores».

Sacristán ha dado más detalles sobre el filme. «Es una película transparente, abierta, que se maneja con las emociones». También habló de Samuel, su personaje y protagonista del largometraje. «Como personaje, puedo hacer lo que quiera», recalcó.

A pesar de rodarla en Formentera, Sacristán desveló que las playas no son santo de su devoción, ni mucho menos. «Las playas no me gustan. Me parecen como campos de concentración», remarcó.

El actor también se refirió a la situación política actual de España. «Espero que la izquierda sea razonable. Creo que es un momento formidable y confío en el gobierno», expresó sobre Pedro Sánchez, al que dijo que no tiene «ninguna petición que hacer».

Más explícito fue al hablar acerca de la cuestión de Cataluña. «Los catalanes tienen que sentarse y hablar. Declarar fuera de la ley a dos millones de catalanes (los que votaron a favor de la independencia) es un disparate. La independencia es una chapuza», espetó. «Con todo el respeto, creo que los independentistas deberían elegir mejor a sus representantes», agregó Sacristán.

El actor también habló acerca de Mariano Rajoy y su abandono del Partido Popular. «Rajoy ha sido un caballero y eso hay que reconocerlo. Su desgaste era más que evidente y confío en que lo que está pasando en el Partido Popular sea una reflexión, un punto de partida», señaló.

«Formentera Lady» cuenta la historia de Samuel (José Sacristán), un hombre que llegó a la Formentera hippie de los 70 y se quedó a vivir, ganándose la vida tocando el banjo en un bar. Un día recibe la visita de su hija Anna (Nora Navas) y de su nieto Marc (Sandro Ballesteros). Desempleada desde hace tiempo, su hija ha aceptado un trabajo en Francia que la obliga a irse sola. Tras un primer rechazo, el viejo hippie decide hacerse cargo de su nieto, emprendiendo un viaje que le hará transitar las sombras de su paraíso acompañado de otros singulares personajes; Toni (Jordi Sánchez), Greta (Pepa Juan) y Joan (Ferran Rañé).