La histórica bronca entre Risto Mejide y Jesús Vázquez que pretendía acabar con OT

Actualizado 14/01/2019 a las 09:00

Anoche, en el Chester de Cuatro, Risto Mejide y Jesús Vázquez pusieron punto y final a una polémica que les ha perseguido durante años. Presentador y publicista habían hecho pública su enemistad cuando, en una de las ediciones de «Operación Triunfo», ya durante su emisión en Telecinco, se enfrentaron en horario de máxima audiencia. Sin duda el fichaje de Risto Mejide por el popular formato de Gestmusic dio mucho de qué hablar. El publicista se convirtió en el «poli malo» del talent y sus valoraciones, a menudo hirientes, eran seguidas por buena parte de la audiencia del concurso. Recordarán los lectores, por ejemplo, los calificativos y desprecios a uno de los concursantes del programa, un joven Pablo López, al que el ahora presentador llamó con desprecio «pianista de hotel» algo de lo que, sin embargo, el famoso cantante reconoció sentirse orgulloso.

Fueron sonados los momentos de tensión protagonizados por Mejide aunque el más popular, fuera de toda duda, fue el protagonizado con Jesús Vázquez. Ocurrió en pleno verano de 2009, durante la décima gala de «OT 7». Con el programa inmerso ya en sus últimas semanas, Risto y Jesús Vázquez vivieron un acalorado enfrentamiento en directo, que precipitó la salida del primero del programa semanas después, al que ya nunca no ha vuelto. La confrontación comenzó cuando Risto evaluó la actuación de Ángel Capel. «Cada vez abres más los ojos y cierras más la boca, pero yo te entiendo. En esa Academia yo también tendría muchísimo cuidado de dejar los orificios abiertos».

Su comentario generó todo tipo de expectación en directo, antes de que el programa se marchase a publicidad, como estaba estipulado. Fue Jesús Vázquez quién rompió la tensión del momento. «Lo siento Risto, pero tengo que protestar, porque me parece que ha sido totalmente fuera de tono lo de los orificios y eso. Me parece un gesto homófobo que se suma a muchos feos que has tenido», le replicó. «¿Perdón? Los “heteros” también tenemos orificios», contestó Risto, sorprendido.

«Quería cargarme el programa», reconoció Risto Mejide

Vázquez no quiso echar más leña al fuego y dio paso a publicidad, aunque el publicista se indignó y no dejó que el programa se marchase a los anuncios. «Perdóname tú ahora, pero a mí no me tachas de homófobo y te vas a publicidad. Y te digo otra cosa, y te lo digo a ti como a mis amigos gays: me molesta muchísimo esta hipersensibilidad que tenéis, que por cualquier cosa os sentís aludidos. Lo siento, pero no iba por ti», continuó. «No me he sentido aludido, es que cuando uno es grosero, es grosero», contestó Vázquez. «Ya puedes dar paso a publicidad», dijo Risto, ante el enfado del presentador. «A mí no me digas lo que puedo hacer en mi programa. Vamos a tener la fiesta en paz. Me ha parecido grosero, como me han parecido feísimas las cosas que le has dicho a Noemí Galera –por entonces, jurado del concurso–», respondió, antes de calificar a Risto de «grosero, fuera de lugar, homófobo, misógino, y muchas cosas más» y de dar paso a publicidad.

Anoche, Mejide y Vázquez compartieron el Chester en el que el famososo publicista entrevista a rostros conocidos en Cuatro. Allí, ambos quisieron zanjar para siempre la polémica. «Pocas veces se me ha calentado el pico tanto. Creo que eres la única persona que me ha sacado de quicio en un plató...Te hubiese dado un guantazo», espeto Jesús Vázquez sin miramientos.

Risto se justificó diciendo que estaba «y hasta el día de hoy estoy en conflicto con los productores de Gestmusic porque pensaron que me podían condicionar e inducir mi voto, y esto lo he dicho aquí por primera vez. Me sentó muy mal que estuviese en medio de ese conflicto y me llevé todo por delante». Mejide reconoció que «quería cargarme el programa y desde el principio estuve dando por saco a los productores hasta que ya no pude más», explicó.