Actualizado 22/11/2018 a las 23:36

El presentador Jorge Javier Vázquez está siendo uno de los protagonistas de esta sexta edición de «Gran Hermano VIP» en Telecinco. El televisivo, uno de los rostros de referencia en Mediaset, conduce una de las entregas más exitosas del formato, aunque su carácter le ha llevado a recibir más de un disgusto. En especial en la última gala, en la que fue especialmente criticado por el público y se enfrentó a Jesús García, defensor de El Koala en plató. Problemas que han llevado a Vázquez, incluso, a plantearse abandonar el programa.

Así lo ha confirmado el propio presentador en su blog de la revista «Lecturas», en el que ha asegurado que las críticas que recibió tras la gala del pasado jueves le llevaron a plantearse dejar «Gran Hermano VIP». «La gala del jueves me dejó baldado. Se palpaba la tensión en el ambiente, el público estaba “on fire” y los aplausos y abuseos no cesaron durante todo el programa», comienza escribiendo J.J.

Pero el presentador fue más allá. «En uno de los descansos, me comunican que mes están poniendo bonito en las redes. Total, que entre una cosa y otra acabé con un dolor de espalda considerable», recalcó, antes de pronunciarse acerca de su estado de ánimo el viernes por la mañana. «Conforme va pasando la mañana, me pongo cada vez más triste y me invaden unas considerables ganas de llorar. Reviso mi Instagram y le doy a “Rechazar todo”, porque veo por encima que hay algunos mensajes claramente insultantes. Leo los titulares de dos artículos que no me dejan excesivamente bien y noto que voy cayendo en un pozo cada vez más negro», continúa escribiendo Vázquez.

«No puedo evitar pensar que me quiero ir»

Fue en ese instante cuando el presentador se planteó abandonar «GH VIP». «No puedo evitar pensar que me quiero ir. Dejarlo todo. Desparecer. Desconectar durante tres meses, un año entero, irme a la playa con los perros», confiesa en su blog.

Sin embargo, Vázquez logró «relativizar» para «despegar de nuevo». «Recibo muchísimos mensajes de gente que me critica, pero también de otra que se muestra de acuerdo conmigo. Y esto me lleva a pensar que no estoy equivocado. Y que tampoco tengo la razón», continúa, antes de valorar en profundidad «GH VIP».

«Un programa como “Gran Hermano VIP”, en el que se examinan alianzas, amistades, lealtades o fidelidades, es una máquina de desencuentros, porque cada uno tiene su opinión sobre cada asunto. Y cuando el programa se convierte en un fenómeno como este “GH VIP 6”, entonces ya es una bomba de relojería, porque las adhesiones a los favoritos son inquebrantables», asegura Vázquez, antes de enviar un mensaje a sus críticos. «Vivo muy tranquilo sabiendo que jamás se toma ninguna decisión con el fin de perjudicar a un concursante».