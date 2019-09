Actualizado 13/09/2019 a las 22:30

Como cada viernes, «First Dates» despidió la semana en Cuatro con una nueva hornada de solteros buscando el amor en el «dating-show» que conduce Carlos Sobera. Con suerte dispar para cada pareja, como suele ocurrir cada noche en el programa.

Uno de los comensales de la última noche de la semana fue Israel, un joven de 29 años con una vida de lo más ajetreada. Y es que, tal y como le contó a Sobera, el chico, aficionado al deporte, trabaja poniendo prótesis dentales por la mañana y como portero de discoteca en las noches.

Aunque más allá de ello, Israel llegó a «First Dates» con un gran objetivo en mente. «Siempre he estado con chicas que están muy buenas. Es la realidad», comentó, nada más llegó al programa. Un comentario de lo más arrogante el del joven, que quedó emparejado con Jihane, una mujer franco-marroquí de 28 años, aficionada a viajar, residente en Salamanca, divorciada y con una hija.

«¡Qué buena está! ¡Lo primero que he pensado al verla es... que está muy buena!», confesó Israel, cuando le presentaron a la mujer. Con el devenir de la conversación, no obstante, parecía cada vez más evidente que había muchas diferencias entre ellos. «Yo trabajo de noche», comentó el joven. «Pues yo soy muy casera. No me gusta salir», respondió Jihane. Israel, sin embargo, se resistía a que la cosa se fuera de madre. «Bueno, también me gusta estar tranqiilo. Ya va siendo hora de asentar un poco la cabeza, porque he sido un poco pieza».

Después, Jihane expuso su afición por conocer mundo. «Me encanta viajar. He estado viviendo en muchos lugares. París, Canadá, Holanda...», afirmó. La realidad de Israel, por su parte, era bien distinta. «Yo lo más lejos que he ido... Portugal. Pero bueno, he estado en Ibiza y Mallorca. Y me gustaría viajar y conocer sitios», aseveró en «First Dates». Jihane, por su parte, no estaba del todo conforme con las aficiones de su cita. «Necesita viajar y ver más culturas», comentó.

Para cambiar de tema, Israel trató de hablar acerca del deporte, la que definió como su gran pasión. «Me gusta, pero no lo practico», dijo Jihane. En ese instante, el joven se vino arriba. «Pues estás muy bien, para no hacer nada».

La conversación entre ambos fluía cada vez más, hasta que pasaron a hablar de infidelidades. «Yo solo he sido infiel una vez, pero porque esa chica me lo había sido antes a mí», dijo Israel, preguntado por Jihane. La respuesta del joven dejó algo perpleja a la chica y por ello, Israel lo intentó solucionar. «A ver, pero tenía 18 años. Era mucho más joven que ahora. Y he sido sincero, que te podía haber dicho que no».

La actitud de Israel terminó por cautivar a Jihane. «Se le ve una persona muy fiestera, muy de mujeres... pero luego estando con él, no es así», comentó a las cámaras del «First Dates». «¿Y cómo es tu prototipo de chico?», quiso saber Israel. «Como tú. Así acabo antes», respondió Jihane.

El veredicto acerca de si tendrían o no una segunda cita, por tanto, estaba más que claro. «¿Qué te parece si la tenemos en Salamanca?», propuso Jihane. «Perfecto. Así conozco la ciudad. Y si es contigo, mejor», concluyó Israel.