Actualizado 27/09/2019 a las 14:22

Los espectadores de «First dates» saben que, en ocasiones, algunos de los comensales suele ser un auténtico espectáculo o que, en muchas ocasiones, los opuestos tampoco se atraen. Esto es lo que le sucedió en el restaurante a Javier, un hombre de 36 años de la provincia de Sevilla que se presentó anunciando su notable parecido con un actor.

«Tengo un aire a Richard Gere, me lo han dicho mis amigos y mi familia», espetó durante su presentación a cámara. Un parecido que le costó encontrar a muchos espectadores. Y es que, posteriormente, matizó que se refería especialmente a cuando era joven. De hecho, Lidia Torrent encontró cierto parecido en el comensal: «Ahora que te miro, me resultas familiar...», dijo pensativa.

Fue entonces cuando comentó a los trabajadores del local lo de su parecido. El camarero de «First dates», Matías Roure, se percató del parecido diciendo «¡es verdad!». Torrent, en ese momento, quiso interesarse por su pasado sentimental. «Ostras, eso te ha tenido que servir para tener pretendientas por un tubo, ¿no?», le preguntó.

Sin embargo, Javier parecía no haberse aprovechado de su gran parecido: confesó llevar «desde los 28 soltero», por lo que se presentó a «First dates» «buscando una mujer que sea buena persona, que le guste el deporte como salir a correr o el senderismo». Con todas estas intenciones, Mari Ángeles, que también venía de la provincia de Sevilla, hizo su acto de aparición.

Desde el momento en el que entró, Mari Ángeles se mostró tajante con lo que quería encontrarse al otro lado de su mesa. «Quiero como pareja a alguien que me aporte y me motive para tenerla. Sino, me quedo como estoy. Para estar peor me quedó así», dijo mirando a cámara. Desde la entrada de Mari Ángeles, Torrent quiso preguntarle por si encontraba el parecido en su cita de la noche. «No se, ¿a Richard Gere?», dijo, dejando constancia de que dicha similitud existía.

Sin embargo, en seguida empezó a rectificar, y es que, para Mari Ángeles, Javier no era el galán que aparentaba: «le veo más como chofer de "Pretty woman" que como Gere. También como el director del hotel de la película», dijo la pretendienta. Y es que, aunque durante la cena no tuvieron ningún problema ni diferencia importante, Mari Ángeles no quedó satisfecha con su cita. «Javier ha hablado mucho y me ha escuchado poco», comenzó diciendo.

Va a ser que Mari Ángeles prefiere al Richard Gere original 😓 #FirstDates26Shttps://t.co/x6IbzaH1tzpic.twitter.com/mRWguK9iUS — First dates (@firstdates_tv) September 26, 2019

Acto seguido, dijo que Javier era «un poquito infantil», algo que no entraba dentro de sus condiciones para seguirle conociendo, ya que, como confirmó, «me gustan más maduros». Aunque Javier dijo que «estaría encantado de volver a verla. Es una mujer muy bonita y se la ve muy madura», Mari Ángeles no quiso darle una segunda oportunidad. «Como pareja, no tendría una segunda cita», dijo cerrando la velada en «First dates».