Actualizado 23/09/2019 a las 22:57

Este lunes Carlos Sobera volvió a ponerse al frente de «First Dates», el programa de citas de Cuatro que lleva ya más de tres años emparejando a los solteros más excéntricos de nuestro país. El primero en aparecer este lunes fue Héctor, un barcelonés de 30 años que trabaja como gasolinero y que contó que no era «como los demás, porque soy bastante raro». El catalán le contó a Sobera que solamente ha tenido una relación seria, pero de doce años: «Busco a alguien con quien compartir mi vida».

Su pareja fue María, una cajera valenciana de 30 años que se presentó como una amante del «bareo, me encanta pasar horas y horas hablando en los bares». Al ver a Héctor dijo de él que le «encanta, es muy cuqui». La buena impresión fue mutua y se sentaron a la mesa con buenos precedentes. Empezaron hablando sobre sus experiencias amorosas y cómo veían el «mercado» en la actualidad: «Demasiado Bad Bunny, demasiado trap y demasiada libertad», lamentó ella.

La cita siguió bien y a la valenciana le gustó verlo «un poco paradete, y eso me viene bien porque yo soy muy tensa y necesito que alguien me pare a veces». Cuando la charla iba ya más avanzada María le contó que tenía un hijo de 7 años, «pero ya hace su vida él solo, es como un señor mayor». De pronto, en medio de la conversación la valenciana le avisó de que iba a hacer «una cosa asquerosa: me voy a quitar el aparato». Él apartó la mirada y, con cara de asco, masculó «ostia, tío».

Pese a todo, la cena siguió marchando de maravilla y encontraron que tenían un carácter afín y su relación podría tener futuro. Se rieron mucho en los últimos minutos de cita y al final decidieron tener una segunda cita para conocerse con más profundidad.

Un poco más adelante, y con bastantes menos años, llegó Estela, una esteticista madrileña de 18 años que en su presentación dijo que ella no era «ni choni ni pija: soy yo y punto». La joven advirtió que era una persona muy directa y que ya había sufrido mucho en el amor por infidelidades, por lo que no estaba dispuesta a pasar ni una a su futura pareja. Una de sus principales pasiones, explicó, era el flamenco.

Para cenar con Estela llegó a «First Dates» Miguel, un estudiante madrileño de 18 años que reconoció ser una persona «muy enamoradiza». En los primeros compases de la charla todo fue bien y pasaron un rato agradable, pero pronto empezaron a torcerse las cosas. Estela se tenía a sí misma por una persona muy madura y le parecía que Miguel era «muy niño».

Las cosas fueron todavía a peor cuando Miguel quiso saber su opinión sobre las relaciones abiertas, pues aunque él nunca las había experimentado, «es algo a lo que no me cierro». Ella recibió sus palabras escandalizada: «Yo estoy cerrada totalmente. Soy muy celosa, celosa compulsiva. Si tú eres mío, eres mío, y no te vayas por ahí que te hago aguarrás. Me gusta que la persona sea mía nada más».

Cambiaron de tema y sus distancias se acentuaron todavía más. Estela le preguntó a Miguel quién era su político favorito y él, aunque dijo ser más bien «apolítico», reconoció que había votado a la izquierda. «Yo tiro más a la derecha», aclaró Estela, «porque mi familia es de derechas y eso es lo que he aprendido en casa». En ese momento, la chica se levantó y fue al baño para llamar por teléfono a su madre.

«Vaya tela mama», empezó Estela, «el chaval no es feo, pero es muy raro. Y es de izquierdas». El consejo de su madre fue muy claro: «Entonces dile adiós». Estela obedeció, pues como explicó «yo he mamado que todos somos de derechas». La cita todavía se alargó unos minutos más, pero el desenlace ya estaba claro y ninguno de los dos quiso tener una segunda cita.