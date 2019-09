Actualizado 25/09/2019 a las 22:47

Este miércoles probó suerte en «First Dates» Cinta, una sevillana en el paro de 22 años que en su presentación se quejó de que «la gente se piensa que por estar gorda debo de sentirme fatal y en realidad tengo un ego tremendo». Como ella misma manifestó que no tenía muy claro si quería una cita con un hombre o una mujer, Sobera le dio la oportunidad de mantener una conversación por teléfono con una persona de cada sexo para que escogiese.

Tras un interrogatorio de solo un minuto al teléfono, la sevillana decidió quedarse con la chica. Katherine estuvo bastante nerviosa e insegura al principio de la cita, aunque al comprobar la sencillez de Cinta se fue relajando. «Últimamente he estado muy sola, con el perrito en mi casa», le contó Katherine, que también recordó otra época de su vida muy solitaria en la que sus animales le hacían compañía.

«He tenido pocas parejas, y todas me han puesto los cuernos», prosiguió Katherine con su historial de desgracias, «mi primera pareja, que era una chica, me puso los cuernos con su prima política; la segunda fue un chico y me puso los cuernos con mi amiga, que la dejó embarazada; y mi última pareja, hace ya más de cinco años, fue también un chico que me engañó con una amiga de la universidad».

A Cinta le impactó escuchar la historia de su pareja: «¡Qué mal! Es una putada bastante grande, no soy capaz de ponerme en su piel». Las experiencias de la sevillana al respecto eran muy diferentes: «Creo que a mí nunca me han engañado, además, mis últimas relaciones eran abiertas así que no podían engañarme». Katherine, aunque nunca ha estado en una relación, dijo estar dispuesta a probar la experiencia. Cinta y Katherine sintieron bastante sintonía entre ellas y decidieron darse una segunda oportunidad para conocerse con más profundidad.