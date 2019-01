El tenso enfrentamiento entre el número dos de Vox y un colaborador de «El programa de Ana Rosa»

Actualizado 05/01/2019 a las 08:59

No fue una entrevista sencilla la de ayer en «El programa de Ana Rosa». Ni para Antonio Maestre, que no recibió respuesta a algunas de sus preguntas, ni para el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, incómodo con el responsable de interpelarle.

Tras el órdago lanzado por la formación de Santiago Abascal en Andalucía, todo el interés se centraba en las negociaciones de su partido con el PP y Ciudadanos para un acuerdo que comienza a peligrar. Los tertulianos de «El programa de Ana Rosa» querían saber si la actitud de Vox era más impostura, un alarde de músculo tras obtener una docena de escaños en las pasadas elecciones andaluzas, o una estrategia en firme, y preguntaron en consecuencia, ante la evidente incomodidad de Ortega Smith.

Antonio Maestre, colaborador habitual de «El programa de Ana Rosa», aprovechó el turno que le había cedido el presentador Joaquín Prat para atacar a Santiago Abascal: «¿Los chiringuitos que ustedes quieren desmontar en la comunidad de Andalucía, son similares al del que chupaba subvenciones su líder Santiago Abascal en la Comunidad de Madrid y por el que cobraba 90.000 euros al año sin ninguna función conocida?».

El número dos de Vox no dudó en responder con similar dureza a la pregunta lanzada, calificando a Maestre de «delincuente». «Mire, yo a los presuntos delincuentes como usted les contesto cuando estoy en sede judicial. Ya nos veremos ante los tribunales y no voy a aceptar que quien nos ha acusado nada menos que de complicidad de un asesinato me haga preguntas en una entrevista. Así que no pienso contestarle», cortó Javier Ortega Smith, tras cuya respuesta se sucedió un tenso silencio.

Hasta que otra colaborada del programa, Esther Palomera, intentó defender a su compañero, reprendiendo al secretario general de Vox y a su partido por su negativa a responder: «Creo que Antonio no es ningún potencial delincuente ni presunto delincuente. Creo que no aceptar preguntas de los periodistas da idea del talante que tienen algunos de ustedes».