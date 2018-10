”Élite”, en busca del filón adolescente

Actualizado 05/10/2018 a las 03:14

Cuando se derrumba el techo de un instituto público, tres jóvenes de clase baja acaban en un elitista colegio privado. Tras su complicada integración en el centro, un estudiante muere. Este es el punto de partida de «Élite», la segunda serie española de Netflix, que llega hoy a la plataforma para sumarse a la cada vez más amplia cartera de producciones juveniles que podemos disfrutar en las plataformas, desde «Por trece razones» y «Stranger Things» hasta la innovadora «Skam» (Movistar+). «Los adolescentes son sus propios programadores: van a Youtube y las televisiones digitales a ponerse lo que más les gusta, así que la única manera de llegar a ellos es esta», cuenta Carlos Montero, creador de otros éxitos del género como «Física o Química».

Aquí, mano a mano con Darío Madrona («Los Protegidos»), ha escrito en ocho capítulos los dramas y las «primeras veces» de los personajes encarnados por Miguel Herrán, Jaime Lorente y María Pedraza (que ya aparecían en el superéxito «La casa de papel»), además de Omar Ayuso, Arón Piper, Álvaro Rico, Danna Paola, Itzan Escamilla, Mina El Hammani y Miguel Bernardeau, hijo de Ana Duato, entre otros.

¿Es más complicado escribir, siendo adulto, para gustar a los adolescentes? «Yo intento que sea una serie más, tratar a los personajes, más o menos maduros, como a cualquier otro. Como guionistas nos toca meternos en la piel de quien sea. De todas formas, no hay vocación de hacer una serie solo para ellos. Aspiramos a que la pueda ver también un adulto», apunta Montero. «Además, no hay nada peor que un adulto intentando ser como ellos, hablando como si rapeara», bromea su compañero. «Lo mejor era hacer algo lo más universal posible».

Al conocer tan bien a sus personajes, los jóvenes intérpretes han ayudado a sus guionistas a darles forma. «Mina nos contó cómo rezaban y María nos habló de su afición al baile, así que lo incorporamos durante el mes de ensayos, aunque en general han respetado mucho el texto», reconocen los guionistas.

Sin afán de provocar

Al igual que ocurre en prácticamente todas las series juveniles, en «Élite» no les tiembla la mano al afrontar cuestiones como el racismo en los colegios, la homosexualidad, las drogas, el sexo, enfermedades como el VIH... «La novedad no es tanto los temas que se tratan sino el enfoque. Se incluyen en la historia de manera natural sin provocar, no buscando el impacto por el impacto, las cosas no van a dejar de estar ahí porque las escondamos», plantean.

Aunque las comparaciones serán inevitables (muchos han hablado ya de un «Gossip Girl» con un crimen), los autores se han esforzado en huir de los clichés de la generación Z. «Nos preocupaba que no se pareciera a otras de su género, para que la gente disfrute viéndola y nosotros escribiéndola. Creo que esa mezcla de thriller con drama, la tragedia de que haya un protagonista que desde el principio sabes que está muerto, la lucha de clases... Todo eso junto no lo habíamos visto», reconoce Madrona.

Sexo ”técnico”

Tanto los creadores como los directores confían en que la serie, al igual que «Física o Química», «Compañeros» y «Al salir de clase», sirva de cantera de intérpretes. «Los once están estupendos, todos tienen un futuro muy prometedor», asegura Ramón Salazar, encargado junto con Dani de la Orden de la dirección. «Además, es una serie muy coral, no hay protagonistas o secundarios, todos tienen un tema que defender», añade el cineasta, que ocultó a los actores la identidad del asesino hasta el final. «Seguro que los que nos vean encontrarán un personaje con el que empatizar, a nosotros nos pasó», asegura el actor Jaime Lorente en el plató (de más de 1.200 metros cuadrados) donde se ubican las distintas estancias del instituto.

En algunas, como las duchas, se han grabado las escenas más picantes de la serie, que no escatima en encuentros sexuales. «Prácticamente todos se enfrentan a secuencias de este tipo», reconocen los directores. «Me preocupan más las escenas emocionales. El sexo al fin y al cabo es algo técnico, una coreografía, con más intimidad y demás pero lo importante es tomarlo de la misma manera que otras, incluso desde la vivencia personal», explica De la Orden. «También sabíamos que íbamos a enfrentarnos a escenas de ese tipo, entonces bromeábamos con ellos para que empezaran a desdramatizar el momento. Al tratarlo de forma más frívola y banal estábamos todos en un código donde no había tanta tensión», reconoce Salazar.

Aunque «Élite» es una historia local, su ambición es mundial. «Ojalá dentro de años digan que una serie es “Élite” con otra cosa», bromean.