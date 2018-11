Actualizado 12/11/2018 a las 22:34

Este lunes arrancó una nueva semana en «El hormiguero» y lo hizo con la visita de Raphael. El reconocido cantante, de 75 años y padre del productor musical Manuel Martos, jurado de «OT 2018», acudió al programa de Pablo Motos para presentar su nuevo disco , «Resimphónico», y su gira «Loco por cantar».

«¡Qué alegría me da verte!», le dijo Motos para darle la bienvenida, antes de hablar acerca de «Resimphónico». «Es la primera vez que se combina mi música con música electrónica. Cada año necesito reinventarme y hacer codsas nuevas. No me gusta hacer siempre lo mismo. Y el público eso lo agradece», expresó Raphael en «El hormiguero».

«Tu público es que es muy fiel. Has hecho más de 70 conciertos», reconoció el presentador, antes de volver a hablar sobre el disco. «En cuanto a sonido, este es el mejor. Parece una película, porque al final es lo que es. Es maravilloso oírlo», espetó Raphael.

Tras ello, el presentador le preguntó si disfrutaba más de las canciones alegres «o de las tristes». «De las que tienen una historia en la que uno puede engancharse, meterse en situación», respondió el vocalista. «Cantar es contar. Si miras a los ojos al público, mejor, porque así se creen lo que están oyendo», aseveró.

La magia de Raphael sobre el escenario es más que evidente y de ella también se hizo eco Motos. «Tienes la agenda llena durante los dos próximos años...», le dijo. Raphael lo confirmó. «Mi mujer dice que pare, pero es muy comprensiva y me quiere mucho. Me ve muy feliz y eso es a lo que mi familia le importa. Están orgullosos», afirmó el artista en «El hormiguero».

Su desconocida relación con Rusia

Tras ello, el cantante desveló algo que muchos televidentes desconocían: su especial vínculo con Rusia, donde dará próximamente un concierto. «A Rusia voy mucho. Desde el año 1970 o 1971. Empezó por el cine, porque compraron mis películas en el Festival de San Sebastián y las doblaron al ruso. España no tenía relaciones con la URSS, pero yo fui a aquel país y fue maravilloso», desveló.

«¿Y la gente en Rusia se sabe las canciones en español?», preguntó Motos. «Sí, y además soy muy dado a inventar letras, aunque sean parecidas. Si me canso de una frase, le meto una nueva. Entonces, los rusos me dicen al salir... "Hoy confundirse"», aseguró, entre risas, antes de confesar que nunca ha grabado en ruso. «Lo he hecho en alemán y japonés, pero no en ruso».

A continuación, Motos habló acerca de esa arma de doble filo que son las redes sociales. «En Internet, a ti te han dado por muerto unas cuantas veces...», expresó el presentador. Raphael lo corroboró, y habló acerca de una anécdota que dejó helados a los telespectadores.

«Me acuerdo de la primera vez que sucedió. Estaba cantando en Faro, Portugal, y mi madre estaba en Madrid. No había avión para volver y le dije al chófer que me llevase a casa. Seis horas de viaje, para darle una sorpresa a mi madre. Al llegar a mi casa, mi madre estaba guisando, y tenía la televisión puesta. Entonces, en las noticias dijeron que yo había muerto de un paro cardiaco. ¡Y claro, yo lo estaba escuchando! Mi madre estaba alucinada, pero le dije que no hiciera ni caso», relató. «¡Eres el mejor!», le aplaudió Motos en «El hormiguero».