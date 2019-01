El Canal 24 Horas de TVE silencia el discurso de Mariano Rajoy

Actualizado 18/01/2019 a las 20:09

El Canal 24 Horas de Televisión Española ha estado retransmitiendo la Convención Nacional del Partido Popular, en la que coincidieron Pablo Casado y el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Aunque las palabras de este último quedaron interrumpidas por las voces de los comentaristas, que no dudaron en charlar de un discurso cuya emisión silenciaron.

Bajo el lema de «España en libertad», los populares se reunieron a unos meses del «superdomingo» electoral. De este modo, el PP estrenaba una nueva versión de su himno, además de una marca renovada.

Ana Pastor le preguntó a Rajoy cómo estaba, después de haber desaparecido del panorama político hace unos meses. El expresidente, con una sonrisa, respondía que «estupendamente». Pero no solo habló de sus ocupaciones actuales. El expolítico gallego echó la vista atrás en un discurso en el que hizo balance de sus casi cuatro décadas en política.

Un discurso que no interesó a TVE, que no dudó en silenciar sus palabras con la charla del equipo de tertulianos del Canal 24 Horas. En riguroso directo, y contra toda lógica, TVE comentó lo que ni siquiera dejó que se escuchara.

«Hace 40 años había en España 149.000 extranjeros. Hoy son cuatro millones y medio, que sepamos. La inmigración es importante y deseable en algunos casos. Pero tiene que ser un proceso ordenado. Hace un año, en Italia, la inmigración irregular superaba los 150.000, España estaba por debajo de 10.000. Lo que pasa ahora que algunos están en el Gobierno no lo voy a contar porque, como decía Alberto [Núñez Feijóo], no merece la pena», dijo Mariano Rajoy. «Le he dedicado a la política más de 37 años. Hace 37 años yo ya era diputado en el Parlamento de Galicia, pero no cuento la militancia de base, de pegar carteles en la calle. He tenido momentos en los que lo he pasado francamente mal, pero me quedo con lo bueno. Todas las cosas malas que me pasan en la vida las olvido», continuó el expresidente. «Lo mejor que me ha pasado: he tenido la oportunidad de conocer toda España y eso es muy importante, porque España es mi país. He tenido la oportunidad de conocer a muchísimas personas como las que estáis hoy aquí y eso es también muy importante».

Pero no todo el mundo pudo asistir a su discurso, interrumpido sin sentido durante la cobertura de la cadena pública.