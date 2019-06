Actualizado 10/06/2019 a las 21:11

Hace ya tres meses y medio desde que falleció José Pinto, pero su recuerdo sigue más que presente para «Los Lobos» de «¡Boom!». En la tarde en que cumplieron 488 días en el programa de las bombas, el veterano equipo compuesto por Manu Zapata, Erundino Alonso, Valentín Ferrero y Alberto Sanfrutos, y el presentador Juanra Bonet se emocionaron al recordar al malogrado «lobo» aludiendo a la que fue una de sus principales pasiones: la gastronomía.

Los rivales del veterano equipo, «Los Jarotes», llegaron al concurso afirmando que el jamón de su ciudad, Villanueva de Córdoba (sito en Córdoba, como su propio nombre indica) era «el mejor del mundo». A ese respecto, Bonet preguntó a «Los Lobos» por el mejor jamón que habían probado nunca. Manu no dudó al responder. «Hace un año, justo por estas fechas, nuestro compañero José nos invitó a Ciudad Rodrigo. Y ya sabes lo que era él para las cosas de comer. Estaba a la cultura, pero también a las cosas de comer. Estaba también Valentín. Entonces, el primer día que llegamos, que era un viernes, nos llevó a cenar a un restaurante de Ciudad Rodrigo. Era todo como picoteo y había muchas cosas. Y cuando sacaron el jamón... tenía Denominación de Origen de Guijuelo. Estaba exquisito», rememoró el crítico de cine. Valentín coincidió con él. «Era espectacular. El jamón estaba de llorar. El problema era no llorar mucho para no manchar el jamón», bromeó.

Entonces, el presentador no pudo evitar pronunciarse al recordar al concursante. «Bueno, y luego que la compañía mejora cualquier plato...», mencionó, en referencia a José. En ese instante, Valentín recordó otra anécdota relativa a esos días que compartieron en la ciudad salmantina. «José aquella reunión la organizó de maravilla. Consiguió que asistiera a un concierto en la catedral de Ciudad Rodrigo, sentados en la Sillería del Coro, que es monumento nacional, escuchando al mejor organista y al mejor gaitero de Castilla y León... que como con lo del jamón. Es que Jose era fantástico en todo», afirmó el profesor de «Los Lobos», con el que coincidió Manu. «Sí, sí lo era», recordó.

También lo hizo Bonet. «Qué orgullo para sus seres queridos, para la gente más cercana, que José sea recordado por placeres, tanto intelectuales como gastronómicos. Siempre se le recuerda con una sonrisa... y con un poquito de hambre. Un beso, José», dijo emocionado, antes de que los espectadores presentes en el plató de «¡Boom!» comenzasen a aplaudir en recuerdo del malogrado ganadero.

En lo relativo a su paso por el programa, el equipo derrotó a «Los Jarotes» por un marcador de lo más ajustado: 5.200 a 4.500. El bote, no obstante, se le volvió a resistir a «Los Lobos», que se quedaron a dos aciertos del millonario premio, que asciende ya a 4.050.000 euros.