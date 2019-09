Belén Esteban mete la pata: revela un nuevo concursante de «GH VIP 7»

Actualizado 10/09/2019 a las 09:59

Todo está preparado para que comience la nueva edición de «GH VIP», incluso Telecinco ha anunciado el día que ha elegido para dar el pistoletazo de salida: el miércoles 11 de septiembre. Sin embargo, sigue manteniendo el secretismo con respecto a sus concursantes, de los que solo ha dado a conocer (de momento) diez nombres ya que han reservado algunos para el día del estreno. Sin embargo, Belén Esteban reveló por error uno más.

El lunes por la tarde estaban analizando el paso de Kiko Jiménez por «Sábado Deluxe» cuando Belén Esteban aseguró que el ex de Gloria Camila, hija de Ortega Cano y Rocío Jurado, también va a entrar en la casa de «GH VIP 7». «Pues va a ir a ahora a 'Gran Hermano'», dijo sin ningún reparto.

Kiko Hernández intentó salir en su ayuda. No solo cortó a la colaboradora, comenzó a gritar: «Que eso aún no se sabe». Rápidamente, Belén Esteban miró a su compañero y se dio cuenta del error que había cometido. La colaboradora de «Sálvame» decidió no darle demasiada importancia al asunto y continuó como si nada hubiera pasado. Por suerte para los seguidores del reality, usuarios de las redes sociales han capturado el momento.

Se le safa a Belem que Kiko va para GHVIP ojala sea el primero expulsado si T5 no lo protege #SomosLaAudiencia9Spic.twitter.com/o7IKu9B9vk — maribel gonzalez (@lebiramgonzalez) September 9, 2019

No es el único nombre que «Sálvame» filtra por error. Sucedió hace apenas unos días. Cuando el programa de Telecinco tenía que anunciar que Noemí Salazar, conocida por participar en «Los Gipsy King», pelearía por el maletín de la nueva edición. Una vez anunciado su fichaje, Paz Padilla quiso hacer un recuento de los siete nombres confirmados hasta ahora. Sin embargo, en lugar de la poner la foto de Salazar, aparecía el nombre y la imagen de Irene Junquera.