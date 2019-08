Actualizado 29/08/2019 a las 01:43

De la guerra de 2019 entre las plataformas de televisión se hablará en los libros de historia. Disney presentó hace unos días en Los Ángeles su armamento y, sin salir de California, en la pequeña localidad de Cupertino se preparan para su propio lanzamiento, que podría adelantarse incluso al 12 de noviembre anunciado por Disney+. En cualquier caso, la compañía de la manzana ganará la carrera en el mercado español, ya que su estreno no será escalonado, sino simultáneo en unos 150 países.

A cambio, parece que sus precios serán más altos, en la línea de casi todos sus productos, y con un catálogo que genera más incertidumbre. Casi todas estas dudas sean despejadas en la presentación prevista para el 10 de septiembre. De momento, abundan los rumores y filtraciones, por supuesto interesadas. «The Financial Times» ha publicado algunas de las más fiables, después de hablar con dos personas conocedoras de la estrategia de Apple. La agencia de noticias Bloomberg, por su parte, anunció que la tarifa de Apple TV+ será de 9,99 dólares (9 euros) al mes, ligeramente más alta que la de sus competidores. El precio contrasta sobre todo con los 6,30 euros que costará Disney+.

Sofia Coppola, M. Night Shyamalan y Spielberg destacan entre los fichajes

A falta de superhéroes y de una colección imbatible de títulos infantiles, Apple presume de momento de hacer las series más caras. «The morning show», historia ambientada en el mundo de los programas de televisión matutinos, se deja buena parte de su presupuesto en los salarios de Jennifer Aniston y Reese Witherspoon (también productoras ejecutivas), además de Steve Carell. Según Bloomberg, la factura total sale por más de 300 millones de dólares (270 de euros), con un presupuesto de 15 millones por capítulo, ya que han encargado de golpe 20 episodios, divididos en dos temporadas. La cifra tiene su golpe de efecto, ya que supera a «Juego de tronos».

Queda por comprobar si la inexperiencia de los nuevos productores no habrá encarecido el producto de forma artificial. Así, mientras en Disney la mayor preocupación es que el éxito colapse el servicio el día de su estreno, en Apple los temores son de otro tipo.

Alineación de lujo

Ya dejó dicho William Goldman que en Hollywood nadie sabe nada, frase que explica el «star system» y, a falta de definir un posible estilo, la apuesta de Apple por los grandes fichajes.

La relación es una demostración de músculo: Steven Spielberg dirige unas «Amazing stories» de sabor añejo, M. Night Shyamalan se mantiene en su género favorito con «Servant»; Julianne Moore protagoniza «La historia de Lisey» (otro Stephen King); Sofia Coppola vuelve a dirigir a Bill Murray en «On the rocks»; Jason Momoa y Alfre Woodard sobreviven a una plaga en «See»; Octavia Spencer aparece en la serie de intriga «Truth Be Told»; Brie Larson produce y protagoniza «Life undercover: coming of age in the CIA», Hailee Steinfeld da vida a Emily Dickinson —¡en una comedia!—, Oprah Winfrey prepara dos documentales sobre el acoso sexual en el trabajo...

En total, el presupuesto supera los 5.400 millones de euros, inversión que a todas luces puede permitirse la empresa comandada por Tim Cook, pero que no se mantendrá en el tiempo si la respuesta del público, cada vez más saturado, no es la esperada.

YouTube, un modelo distinto

YouTube domina el mercado del vídeo, pero pocos conocen todavía su versión Premium, con acceso a YouTube Music y a sus series originales, que también las tiene. El servicio no es de los baratos —11,99 euros al mes— pero el 24 de septiembre lanzará una opción que, si cuaja, podría servir de ejemplo a sus rivales. La plataforma de Google ofrecerá toda su producción original gratis, a cambio de la vieja fórmula de insertar publicidad. Entre sus títulos más exitosos destaca «Cobra kai» (con Ralph Macchio, en la imagen), continuación de «Karate Kid».