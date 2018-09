Alfred se sincera sobre su paso por «OT»: «Fue solo un instrumento para conseguir lo que quería»

Actualizado 03/09/2018 a las 11:01

La sombra de «Operación triunfo 2017» es alargada, aunque acabó hace más de medio año y Televisión Española está a punto de estrenar una nueva edición. Y si no, que se lo digan especialmente a sus finalistas, quienes tras haber finalizado la gira de conciertos con el resto de sus compañeros, ya hacen frente a sus carreras profesionales en solitario.

Uno de ellos es Alfred García, cuarto finalista del concurso musical. Con motivo de su actuación en el festival Acústica de Figueres el pasado viernes 31 de agosto, el cantante ofreció una sincera entrevista a «El periódico», en la que no dudó en afirmar que «Operación triunfo» fue «solo un instrumento para conseguir lo que quería». El cantante empezará este mismo mes de septiembre a grabar su primer disco bajo el título «1016».

Ante la pregunta de cómo se sentía ser conocido como «triunfito», García fue muy sincero: «Mi paso por "OT" fue solo una consecuencia de que yo quería darme a conocer como compositor y músico. Le estoy muy agradecido al programa porque me dio una oportunidad grande, pero para mí fue solo un instrumento para conseguir lo que yo quería».

La «polémica» de sus declaraciones también se ha dado por sus palabras sobre los «personajes» que hay detrás de los artistas: «Los artistas necesitan que se sepa de su vida. No tiene nada de malo saber sobre la persona que hay detrás del personaje, nos ayuda a conocerlo mejor. Aunque hay gente que miente muy bien». García entonces confesó que había hecho «estrategias de márketing que nadie pensaría» a sus 21 años: «He aprovechado para dar a conocer mi figura y mi arte». Sin embargo, el cantautor no desveló más. El catalán no quiere que sea igual de conocida su vida personal que su música.

«Vengo de un programa de entretenimiento en el que la forma en la que se hacen las cosas no es como yo las hago como artista. No veo la fama como una meta sino como una consecuencia de lo que yo hago», declaró también.