Para Terelu Campos, curtida en decenas de programas de crónica rosa, Paquita Salas, protagonista de la serie homónima que parodia el mundo de la farándula, es «una superviviente, una luchadora, y una mujer que no se queda atrás y se reinventa cada día». Algo parecido le ocurre a la veterana presentadora, que se atreve a dar vida a un personaje regular en la tercera temporada de la comedia creada por los Javis (Ambrossi y Calvo), que llega hoy a Netflix con una nueva cabecera interpretada por Isabel Pantoja. «Ya no somos nadie si no nos cita Paquita Salas», bromea la hija de María Teresa Campos.

Su personaje, Bárbara Valiente, que ya apareció fugazmente en la segunda entrega de la serie, se convierte ahora en la (déspota) jefa de Magüi (Belén Cuesta) en «B-Fashion», el «showroom» donde trabaja tras el cierre de la caótica agencia de representación de Paquita Salas (Brays Efe). «Bárbara Valiente tiene algo de todos. Todos tenemos un lado malo, diablillos dentro, y poder sacarlos con este personaje es muy relajante , porque te quedas en la gloria. En el fondo, Bárbara está llena de inseguridades», cuenta. Mientras Valiente tortura a la antigua asistente de Paquita Salas, esta trata de volver al negocio de los representantes de actores y reabrir su agencia. En esta tercera temporada «con mucha comedia y mucho drama», cuenta Lidia San José, otra de las protagonistas de la serie, «Paquita Salas» mantiene ese humor «actual, desternillante e inteligente» que se ha convertido en su seña de identidad. «Paquita se ríe de sí misma, y saber hacer eso es importantísimo en la vida, más cuando uno tiene un trabajo público. Necesitas relativizar muchas cosas, en primer lugar por protección», reconoce Campos.

Pero además de parodiar los dramas de la interpretación, Paquita Salas también aborda cuestiones sociales como la integración de los transexuales y el lado más oscuro de las redes sociales. «Yo dejé de meterme en Twitter cuando leí un mensaje anónimo que ponía: “Qué pena que el cáncer no te haya matado”. A mí se me encogió todo el cuerpo. ¿Quién es capaz de escribir algo así? Yo no quiero participar de eso, porque me hace daño de verdad, son cosas que no puedes relativizar», admite. «En este sentido, “Paquita Salas” tiene que remover nuestras conciencias», añade.

Máximo respeto

Aunque Terelu Campos conoce muy bien la trastienda del famoseo patrio, reconoce que la imaginación de los Javis, muchas veces basada en hechos reales, es suficiente para que no haya tenido que tirar de su propio anecdotario. «Ellos tienen talento y conocimiento suficientes de este mundo, aunque les gusta enriquecer continuamente el texto. Les encanta que a partir de ahí tú improvises. Yo grababa una escena y me decían “Estupendo, pero ahora te preguntamos y tiras por ahí”. Al principio me sorprendía, pero luego me gustaba que ocurriera eso, porque es lo que te divierte y enriquece», plantea. «A mí no me cuesta nada improvisar en la televisión, pero tengo muchísimo respeto a esta profesión», puntualiza.

Encantada con el «regalazo» de personaje que le han hecho los creadores de «Paquita Salas», que se inspiraron en ella para crear la imagen de su protagonista, Terelu Campos no descarta seguir probando suerte en el mundo de la interpretación. «Si creen que sirvo para ello y tengo posibilidades, ¿por qué no? Yo no me cierro nunca a nada, y menos a cosas de las que pueda aprender y me den satisfacción. En mi trabajo, he intentado aprender algo cada día, es lo que me han enseñado», cuenta. ¿No es la tele también una actuación constante? «Natural es uno en su casa. En la tele eres lo más natural que puedes en un medio que se dirige a millones de personas, que merecen un respeto», zanja.