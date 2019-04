Netflix, HBO, Amazon... ¿Qué plataforma tiene el mejor contenido?

Actualizado 11/04/2019 a las 01:35

El panorama televisivo en España dibuja un mapa en constante movimiento. Las cadenas en abierto, aunque siguen siendo el principal bastión del negocio audiovisual en nuestro país, asisten en los últimos años a un cambio de modelo que ha obligado a los directivos a replantearse sus estrategias y modificar el rumbo iniciado hace años, que ya dista mucho de los nuevos modelos de consumo.

La televisión es ahora un mercado fragmentado en el que los nuevos actores, entre los que destacan las plataformas de streaming, arañan cada vez más cuota a los canales generalistas: el consumo lineal desciende a medida que las suscripciones a servicios como HBO, Netflix o Amazon están presentes cada vez en mayor número de hogares. La televisión parece ser hoy, a tenor de los datos, un espacio más proclive a la programación en directo (partidos de fútbol o el Festival de Eurovisión siguen congregando a la mayoría de la audiencia) y los programas de entretenimiento, como «Operación Triunfo» o «Gran Hermano», continúan siendo opciones preferentes en el consumo del prime time para un amplio sector de espectadores.

Las series, o eso parece, comienzan a ser terreno reservado a los servicios de pago. Los grandes grupos de comunicación, de hecho, velan armas para no quedarse atrás en la guerra del contenido y afianzan uniones con servicios de streaming para vender la nada desdeñable producción nacional de la que empresas como Netflix quieren ser embajadoras. Ejemplo de ello, sin ir más lejos, es Atresmedia Studios, que ha ya producido «El embarcadero» para Movistar+ y preparara «La templanza» para Amazon Prime Video, entre otras ficciones de gran calado. «Fariña», «La Casa de papel», «Matadero» y «Vis a Vis» llevan también su sello. No se queda atrás Mediapro que, con 56 sedes repartidas por el mundo, ya ha fichado al mismísimo Woody Allen y tiene en marcha 23 series este año, entre ellas «Malaka» y la cuarta temporada de «El Ministerio del Tiempo» para TVE.

El usuario que quiera hoy contratar una plataforma de streaming no tiene un trabajo fácil. Puede atender a criterios económicos, en cuyo caso podría acotar más su decisión a la disyuntiva entre Netflix, HBO o Amazon (Movistar+ requiere de la contratación de un paquete completo que incluye también internet y línea móvil). Si, por el contrario, el espectador se pregunta por el contenido, no encontrará una respuesta sencilla. Si nos detenemos en los títulos de algunas plataformas veremos que HBO, asociada desde sus inicios a producciones de calidad, cuenta en su catálogo con joyas como «Juego de Tronos», «Los Soprano» y «The Wire». En el último año, además, la compañía ha producido con éxito ficciones como «Big Little Lies», «True Detective», «Girls» o «Heridas Abiertas».

Netflix, por su parte, suele relacionarse con cantidad y binge watching, con atracones de viernes a sábado gracias a «Élite» o «Muñeca Rusa». La plataforma de Reed Hastings, sin embargo, es la responsable de «Black Mirror», «The Crown» o «Love, Death + Robots», la antología animada que ha conquistado a buena parte de sus usuarios. La apuesta fuerte de la empresa americana por España también es un factor a tener en cuenta. Llegan, en breve, la segunda temporada de «La casa de papel» y «Paquita Salas» y la plataforma ha anunciado para 2020 la ficción pilotada por Nacho Vigalondo, «El Vecino» y «Memorias de Idhún», basada en la aclamada historia de Laura Gallego, entre otras creaciones.

En ABC hemos intentado averiguar qué plataforma, de entre las principales opciones a la hora de contratar un servicio de pago, atesora el mejor contenido. El criterio empleado atiende a las valoraciones que los usuarios de IMDB han vertido en la ingente base de datos y ha sido analizado en su totalidad el contenido propio de Netflix, HBO, Amazon, YouTube y Movistar+, principales opciones de suscripción entre los consumidores españoles:

Esto es lo que dicen los datos:

En base a la nota media otorgada por los usuarios de IMDB a todas las series producidas por HBO, Netflix, YouTube, Amazon y Movistar+, es HBO la plataforma que se lleva la mejor nota con cuatro de sus series entre las mejor valoradas: «Band of Brothers» (9,5), «Juego de Tronos», «The Wire» y «Los Soprano». La quinta serie más valorada en el ranking es «Love, Death & Robots», de Netflix (9,3).

Netflix VS HBO

A tenor de las cifras está claro que la batalla por el contenido se libra entre Netflix y HBO. Fijándonos en la producción propia, resulta obvio que Movistar+ quede fuera de una batalla que se centra en la producción americana y deja de lado la escasa (de momento) ficción patria en las plataformas. Atendiendo a la nota media (segundo gráfico) podemos hacernos una idea del nivel de competencia de las compañías en los últimos años. De hecho, a pesar de que la nota media total de valoraciones de IMDB da la victoria a HBO (7,89 frente a 7,42), si acotamos el dato a la producción de los dos últimos años veremos cómo Netflix logra aventajar a la compañía reina (7,42 frente a 7,2). Esta última disputa se explica bien en el gráfico número tres, que muestra los estrenos de las plataformas que han sido objeto del estudio desde el año 2018.

Contenido español

Para ser justos con Movistar+ nos centraremos ahora en el contenido español. Aunque la plataforma cuenta con un envidiable catálogo de contenido licenciado («Juego de Tronos» o «The Good Fight» están entre sus adquisiciones) la ambición en cuanto a producción nacional no es poca y, en los últimos años, destacan en el servicio series como «Matar al padre», «El día de mañana», «Mira lo que has hecho» o «Gigantes».

A la espera de que HBO estrene sus primeras series, con la adaptación de «Patria» como gran arma, la principal competencia se libra entre Netflix y Movistar. Esto, a tenor del acuerdo que ambas compañías firmaron hace meses y, tras el cual, el usuario interesado puede disponer de todos los contenidos en la plataforma de Telefónica, no supondría problema alguno a la hora de decantarse entre una opción y otra. Aun así, la adquisición de «La casa de papel» y el desarrollo de su tercera temporada es una clara ventaja para la compañía de Reed Hastings. Estas son las notas:

Nuevos actores en el mercado

Al mercado de contenidos, ya de por sí saturado, se incorporarán en breve dos importantes actores: Apple y Disney. La compañía de Tim Cook presentó el mes pasado su servicio de televisión que, si bien no contará con una inversión como la que actualmente asume Netflix con sus series, sí ha amarrado a grandes referentes de la industria del entretenimiento como son Oprah Winfrey, Steven Spielberg y J.J Abrams. Disney, sin embargo, es un enemigo difícil de batir: Marvel, Star Wars y Pixar, por poner tres ejemplos, son parte de una marca poderosa a la que sus competidores ya están temiendo.

La puntuación de IMDB, al detalle

Quizá puede resultar extraño al lector el hecho de que algunas de las series mejor puntuadas de las plataformas no se correspondan, en algunos casos, con las valoraciones de la crítica o los premios. En el caso de Netflix, las cinco series más valoradas en el momento de elaboración de este reportaje son las siguientes:

— «Love, Death & Robots» (9,3)

— «Black Mirror» (8,9)

— «Sacred Games» (8,9)

— «Stranger Things» (8,9)

— «Arrested Developmen» (8,8)

Reconocidas series como «The Crown» caen en la tabla aunque con buena nota (8,7). «House of cards», a pesar de su errática última temporada atesora un 8,8 y la ya cancelada «The Punisher» se queda con un 8,6. Las peores series de Netflix, según estas cifras, son las siguientes: «Queer» (2,7), «Richie Rich» (3,5), «Troya: la caída de una ciudad» (3,8), «VeggieTales in the House» (4,8) y «Edha» (4,8).

En el caso de HBO encabezan la lista «Band of brothers» (9,5), «Juego de Tronos» (9,5), «The Wire» (9,3), «Los Soprano» (9,2) y «Last Week Tonight» (9), que empata en nota con «True Detective». No tuvieron la misma acogida «Camping» (4,8), «Spawn» (5,2), «Big Love» (5,4), «Room 104» (6,1) y «Sally4Ever» (6,4).

Las cinco series más valoradas de Amazon son «The Grand Tour» (8,7), «The Marvelous Mrs. Maisel» (8,7), «Mirzapur» (8,5), «Bosch» (8,4) y «Patriot» (8,3). En Movistar+ la versión española de «Skam» encabeza la lista (8,7) y le siguen «El día de mañana» (7,8), «Arde Madrid» (7,6), «Gigantes» (7,5) y «Velvet Colección» (7,5). Si nos detenemos en YouTube, hay que destacar el éxito indiscutible de «Cobra Kai» (8,9) y «Roman Atwood's day dreams» (8,3).