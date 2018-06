«The End of The Fucking World» tendrá segunda temporada en Netflix El final de la ficción juvenil sembró las dudas sobre si la historia tendría o no continuidad

La cuenta de Netflix de Japón despejó ayer la incógnita y reveló que, finalmente, habrá segunda temporada de «The End of The Fucking World», la ficción protagonizada por Jessica Barden y Alex Lauther y que narra la historia de dos jóvenes de 17 años, James y Alyssa, que huyen de su familia para buscar al padre de ella. Aunque el final de la ficción, de ocho capítulos, daba la posibilidad a Netflix de continuar con la trama durante una temporada más, la historia de los jóvenes quedaba también lo suficientemente cerrada como para que la plataforma de streaming pusiera punto y final a la historia de ambos jóvenes. Sin embargo, ha sido la cuenta de Netflix Japón la que, a través de sus redes sociales, ha anunciado que la ficción juvenil regresará con nuevos capítulos. Tras el anuncio de Netflix ya hay quien se pregunta si, realmente, era necesaria una segunda temporada de «The End of The Fucking World» o si los responsables de la serie deberían dejar la historia en el punto en que se quedó. ¿Tú qué opinas? あの2人が、戻ってくる💀✨💨『このサイテーな世界の終わり』シーズン2、制作決定🎉 #ネトフリ Una publicación compartida de Netflix Japan (@netflixjp) el 21 Jun, 2018 a las 1:11 PDT