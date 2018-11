Asesinatos, «mutilados» y trágicas muertes: la maldición que persigue a los Power Rangers

Actualizado 23/11/2018 a las 02:20

En su momento defendían la honestidad y la justicia frente a crueles villanos como Rita Repulsa o Lord Zedd. Sin embargo, no han sido pocos los actores que –tras participar en alguna temporada de la popular serie de televisión «Power Rangers»– se han pasado al «lado oscuro» al protagonizar actos deleznables que han copado las portadas de los diarios de todo el mundo. Desde robos, hasta asesinatos. Muchos de ellos tampoco han conseguido evitar que se generaran rumores sobre ellos, como que Austin St. John participó en varias películas de cine pornográfico gay tras abandonar su trabajo como Power Ranger rojo o que David Yost se sometió a terapias de conversión para cambiar su orientación sexual después de quedar traumatizado por la intimidación de los productores de la serie.

Ricardo Medina Jr. -quien interpretó al Power Ranger rojo en las series «Power Rangers Wild Force» (39 capítulos como Cole Evans) y a Deker en «Power Rangers Samurai» y «Power Rangers Super Samurai»- había acabado con la vida de su compañero de piso haciendo uso de una espada. Se desconoce qué le llevó a cometer el crimen, pero posteriormente llamó a las autoridades para entregarse y confesar y fue condenado a seis años de prisión.

Un falso «Power Ranger» y una estrella porno gay

Con todo, el de Medina no es el único caso de un Power Ranger asesino. En octubre de 2008 la Red se colapsó cuando Skylar DeLeon (de quien se dijo que había sido el Power Ranger rojo en las primeras temporadas de la serie) acabó con la vida de un matrimonio y, después de obligarles a que le cedieran en propiedad su yate, les golpeó, ató a un ancla y arrojó al gua. Su objetivo era hacerse con el barco para luego revenderlo. No obstante, las autoridades le atraparon y fue condenado a muerte porque el doble homicidio no fue el único asesinato que figuraba en su complicado currículum.

Su presunto trabajo como Power Ranger causó repercusión en todo internet. Sin embargo, parece ser que DeLeon nunca trabajó como tal y que la equivocación se debió a un error del medio que, inicialmente, difundió la noticia. Según ha corroborado el criminólogo Juan Ignacio Blanco a ABC (y tal y como puede verse en el perfil IMDB del asesino) el estadounidense únicamente había tenido un papel secundario en la serie de 1994 como Roger, un niño que apenas aparecía en un capítulo.

Otro de los mitos que persigue a uno de los actores de la serie es el que se refiere a Austin St. John. Conocido por ser el primer «Power Ranger» rojo de la historia en la temporada «Mighty Morphin Power Rangers», pronto se hizo famoso por ser todo un experto en artes marciales. Sin embargo, las malas lenguas no tardaron en afirmar que, tras abandonar la serie, había decidido participar en varias películas de cine pornográfico gay. La leyenda pronto se extendió y colapsó la Red. ¿Realidad o ficción?

Aunque se desconoce exactamente el motivo por el que David Yost, el Power Ranger azul, dejó la serie, en alguna ocasión denunció el bullying de los productores por ser homosexual. Cuando dejó la ficción, trató de cambiar su orientación sexual a través de la terapia de conversión, hasta que se dio cuenta de que era un error.

Un «Power Ranger» mutilado y una trágica muerte

Otra leyenda es la que tiene como protagonista a Walter Emanuel Jones, el actor que en 1994 interpretó a Zack Taylor, alter ego del Power Ranger negro. Tras abandonar la serie en la segunda temporada (aproximadamente en 1995) se corrió el rumor de que había perdido uno de los dedos de su mano después de su actuación en la saga (por causas extrañas y relacionadas con sus malos hábitos después de que su vida quedara arruinada). Nada más lejos de la realidad pues, como explicó el propio estadounidense en una conferencia, le fue amputado a los cuatro años de edad después de un accidente.

Finalmente, la última desgracia es la que acaeció a Thuy Trang, la encargada de interpretar al «Power Ranger» amarillo durante una temporada. Y es que, en septiembre de 2001 esta joven vietnamita falleció en un aparatoso accidente de coche junto a una amiga, que quedó parapléjica. Ambas viajaban por la interestatal 5 (ubicada entre San Francisco y los Ángeles) cuando perdieron el control del vehículo y chocaron. El automóvil dio entonces varias vueltas de campana, provocando que la actriz sufriera severos golpes en la cabeza que acabaron con su vida.

De esa generación de Power Rangers murieron también Richard Michael Genelle, que interpretaba al dueño del bar donde quedaban los justicieros, de un ataque al corazón y Robert L. Manahan, Zordon en la ficción, que falleció a las 43 años. El aciago destino no cesa en Manahan. Peta Rutter, que fuera la Power Ranger blanca de los 'Power Rangers Mystic Force', murió de un tumor a los 50 años; entre otros secundarios de la ficción.

Otro miembro del reaprto fallecido fue Machiko Soga, que dio vida a Rita Repulsa, por un cáncer de páncreas. A pesar de su muerte, Repulsa reapareció como un villano de 'Power Rangers: Mystic Force', usando imágenes de la actriz a modo de tributo a su icónico papel en la serie.

Hace tan solo un par de años se produjo el último incidente que involucraba a algún miembro del reparto, cuando la Policía detuvo en la Comic Con de Phoenix a un hombre que pretendía agredir a Jason David Frank, el actor que dio vida al Power Ranger verde en muchas de las producciones televisivas de la franquicia. El arrestado, que se hacía llamar The Punisher en honor a uno de los antihéroes de Marvel, llevaba varios días vigilando el evento