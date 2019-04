Actualizado 12/04/2019 a las 20:10

«La saga llega a su fin», «Cada generación tiene su leyenda»... Son alguno de los lemas con los que se ha presentado el Episodio IX en la Star Wars Celebration, el evento con el que Disney ha dado el pistoletazo de salida a la promoción de la película que cerrará la nueva trilogía de La guerra de las galaxias. El título definitivo, The Rise of Skywalker, da una pista de por dónde irá el filme, que se estrenará el 20 de diciembre.

El evento, celebrado en Chicago, ha contado con la presencia del director J. J. Abrams y de la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, y los actores Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billy Dee Williams, Anthony Daniels y Naomi Ackie. Pese al elenco protagonista, los «jefes» han sido quienes han copado el micrófono y han dado las declaraciones más importantes. Abrams ha asegurado que el Episodio IX no arranca inmediatamente después de «Los últimos Jedi»: «Ha pasado algo de tiempo», comentó.

«Además de cerrar la trilogía, el Episodio IX funciona como una película independiente. Se trata de una nueva generación y de lo que han heredado, luz y oscuridad», explicaba el director, que ha vuelto a ponerse detrás de las cámaras tras iniciar la nueva trilogía en 2015 con Star Wars: El despertar de la Fuerza. Después cedió la dirección a Rian Johnson, que firmó en 2017 «Star Wars: Los últimos Jedi».

El próximo 20 de diciembre se estrenará el Episodio IX, que cerrará la saga de películas sobre el clan Skywalker cuarenta años después de que George Lucas la imaginara.

Homenaje a Carrie Fisher

El público invitado a roto a aplaudir cuando se ha anunciado el título, The Rise of Skywalker, pero la gran ovación ha sido al ver a Carrie Fisher en el tráiler. Un mito que falleció en 2016 pero que sigue estando en el corazón de los fans y del equipo de Star Wars. De ahí que la frase que han proyectado tras poner las imágenes de la actriz, «No one is ever really gone», sonara a preludio de lo que iba a venir después. Y lo que vino fue el homenaje de sus compañeros, en especial de J. J. Abrams, que dijo que «Carrie era gloriosa». Además, confirmó que descartaron usar la técnica digital CGI para incluirla en el Episodio IX: «Encontré un modo de usar las escenas que ella rodó en El despertar de la fuerza porque usar una versión de CGI no estaba sobre la mesa».

Un esfuerzo que le fue valoró la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy: «Abrams ha traído más profundidad a "Star Wars" que George Lucas».