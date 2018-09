Actualizado 03/09/2018 a las 16:56

La presentación de «First Man (El primer hombre)» en el Festival de Venecia ha levantado una extraña polémica en Estados Unidos. Las redes sociales se llenaron de comentarios que hacían referencia a un supuesto «anti-americanismo» en la película dirigida por Damien Chazelle y protagonizada por Ryan Gosling por no mostrar la bandera de EE.UU. en la mítica escena de la llegada del hombre a la Luna.

La discusión llegó tan lejos que hasta el senador Marco Rubio se hizo eco del asunto con un tuit el viernes, tal y como recoge Europa Press: «Esto es una locura total. Y un perjuicio en un momento en que nuestra gente necesita recordatorios de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos. El pueblo estadounidense pagó esa misión, con cohetes fabricados por estadounidenses, con tecnología estadounidense y con astronautas estadounidenses. No fue una misión de la ONU». A partir de ahí, todo se magnificó.

Las palabras de Ryan Gosling en Venecia no solo no apagaron el incendio sino que actuaron como gasolina. «No creo que Neil se viera a sí mismo como un héroe estadounidense, sino todo lo contrario», dijo el actor protagonista, aunque después explicó a qué se refería: «Creo que esto fue ampliamente considerado al final como un logro de la humanidad y así es como elegimos verlo. También creo que Neil fue extremadamente humilde, como lo fueron muchos de estos astronautas, y una y otra vez envió el foco a las 400.000 personas que hicieron posible la misión. Les recordaba a todos que él era solo la punta del iceberg. Por lo tanto, no creo que Neil se haya visto a sí mismo como un héroe estadounidense. Por mis entrevistas con su familia y las personas que lo conocieron, fue todo lo contrario. Y queríamos que la película lo reflejara».

Ante las acusaciones recibidas en los últimos días, el director Damien Chazelle salió al paso argumentando, en la misma línea que el actor protagonista, que «quería que el foco principal en esa escena estuviera en los momentos solitarios de Neil en la Luna. Esta película trata acerca de uno de los logros más extraordinarios no solo en la historia de los Estados Unidos, sino en la historia humana. Mi esperanza es que al escavar bajo la superficie y humanizar el icono, podamos entender mejor cuán difícil y heroico fue realmente este momento», explicó el cineasta.

El actor canadiense Ryan Gosling, la actriz británica Claire Foy , y el director estadounidense Damien Chazelle - EFE

Política y familia

De igual manera, los hijos del primer hombre que pisó la Luna publicaron un comunicado aclarando que, «ni en lo más mínimo», la película inspirada en la vida de su padre es «anti-americana». «Hemos leído varios comentarios sobre la película y sobre la ausencia de la escena de la bandera, hechos en gran medida por personas que no han visto la película. Como nosotros la hemos visto muchas veces, pensamos que tal vez deberíamos intervenir», dice la familia en un comunicado.

«Esta es una película que se centra en lo que no sabes sobre Neil Armstrong. Es una película que se enfoca en cosas que no viste o que no recuerdas sobre el viaje de Neil a la Luna. Los cineastas pasaron años haciendo una extensa investigación para llegar al hombre detrás del mito, para ver la historia detrás de la historia. Es una película que ofrece una visión única de la familia Armstrong y los héroes estadounidenses caídos como Elliot See y Ed White. Es una película muy personal sobre el viaje de nuestro padre, vista a través de sus ojos.

Esta historia es humana y es universal. Por supuesto, celebra un logro de Estados Unidos. También celebra un logro 'para toda la humanidad', como se dice en la placa que Neil y Buzz dejaron en la Luna. Es una historia sobre un hombre común que hace sacrificios profundos y sufre pérdidas intensas para lograr lo imposible.

Aunque Neil no se veía a sí mismo de esa manera, era un héroe estadounidense. También fue ingeniero y piloto, padre y amigo, un hombre que sufrió en privado a través de grandes tragedias con increíble grandeza. Esta es la razón por la cual, aunque hay numerosas tomas de la bandera estadounidense en la Luna, los realizadores eligieron enfocarse en Neil mirando hacia la Tierra, su caminata hacia Little West Crater, su experiencia única y personal de completar este viaje, un viaje que ha visto muchos altibajos increíbles y devastadores.

En resumen, no creemos que esta película sea antiamericana en lo más mínimo. Todo lo contrario. Pero no tome nuestra palabra para eso. Animamos a todos a ir a ver esta película notable y verlo por sí mismos». Para hacerlo, es decir, para ir a verla a los cines, habrá que esperar al 11 de octubre, cuando se estrene en nuestro país.