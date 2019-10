El Festival de Sitges se significa a favor de los políticos condenados por sedición y malversación

Actualizado 14/10/2019 a las 16:55

El Festival de Sitges ha expresado este lunes su «solidaridad y apoyo» hacia los políticos y activistas catalanes condenados por la sentencia del Tribunal Supremo por la organización del 1-O.

En un comunicado en Twitter, la organización habla de que «la libertad, el diálogo y la tolerancia constituyen el único camino posible para resolver el conflicto entre Cataluña y el Estado».

Comunicat del Festival amb motiu de la #SentènciaProcéspic.twitter.com/eWxIaT4475 — Sitges Festival (@sitgesfestival) October 14, 2019

El comunicado, significado políticamente a favor de los políticos presos, llega horas después de que el Tribunal Supremo haya condenado por unanimidad al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras a 13 años de prisión por un delito de sedición en concurso con otro de malversación en la causa del «procés». Por su parte, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, que en el momento de producirse los hechos juzgados eran respecticamente los líderes de la ANC y Òmnium Cultural han sido condenados a 9 años de prisión. La exvicepresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha sido condenada a 11 años y medio de prisión

El Festival de Sitges no ha sido la única institución del mundo de la cultura y el deporte en mostrar su vertiente política. El Primavera Sound, un certamen musical de Barcelona, ha expresado que «creemos en la libertad y no en la injusticia». Por su parte, el Fútbol Club Barcelona, que se ha definido hoy como «una de las entidades de referencia de Cataluña, y de acuerdo con su trayectoria histórica, desde la defensa de la libertad de expresión y del derecho a decidir», ha defendido que «la cárcel no es la solución». Frente a ellos, el otro club de Barcelona, el Espanyol, ha hablado de respeto por «las decisiones judiciales» y lamenta «el sufrimiento de los condenados».

El Festival de Sitges finalizó el sábado pasado su edición 52 con más de 60.660 entradas vendidas y una recaudación de 653.518 euros, y con el thriller social «El Hoyo» como película vencedora.