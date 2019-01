«Brexit: The Uncivil War», la polémica película que divide al Reino Unido

Actualizado 09/01/2019 a las 20:05

El próximo 29 de marzo es la fecha oficial establecida para la puesta en práctica del Brexit, la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Probablemente uno de los movimientos políticos más comentados en lo que va del siglo XXI, y del que ahora ha sacado tajada «Brexit: The Uncivil War», una película estrenada el pasado lunes en la cadena británica Channel 4 y disponible desde el martes en HBO.

Protagonizada por el galardonado actor británico Benedict Cumberbatch, nominado a seis premios Emmy, tres veces al Globo de Oro y al Óscar en 2015 por su interpretación en «Descifrando Enigma», la cinta, de hora y media de duración, se centra en el proceso que ha llevado al Reino Unido a separarse de la Unión Europea. Un movimiento que afronta ahora sus últimos coletazos, pues la Cámara Baja debe aprobar el acuerdo para el Brexit el próximo 15 de enero.

En la película, dirigida por Toby Haynes (al frente de «USS Callister», primer episodio de la cuarta temporada de «Black Mirror») y estrenada directamente para televisión, Cumberbatch da vida al político Dominic Cummings, uno de los principales instigadores del Brexit. Cummings llegó a ser asesor personal de Michael Gove, actual ministro de Medio Ambiente británico, aunque se dio a conocer especialmente por su activa participación en la campaña «Vote Leave» (traducido como «vota por salir») y que buscó, con éxito, la salida de Reino Unido de la Unión Europea.

El referéndum para que Reino Unido abandonase el estamento europeo se celebró el 23 de junio de 2016 y tuvo un 51,9% de votos en favor de la salida del país de la Unión Europea. 17.410.742 votantes apoyaron la moción, por los 16.141.241, el 48,1%, que votaron que no. El Brexit, así las cosas, dividió al país entonces y lo vuelve a hacer ahora, con la puesta de largo de la película.

Varios medios de comunicación, como la cadena CBC y su programa de radio «Q», se han cuestionado si no era demasiado pronto para hacer una cinta de este estilo, cuando el proceso todavía no ha finalizado. Algo similar a lo que ha sucedido con miles de ciudadanos británicos, que opinan lo mismo. Más allá de ello, la cinta pone su foco en la importancia de Internet para sumar adeptos al Brexit; en el poder de las conocidas como «fake news» o noticias falsas, que vaticinaban que el movimiento no triunfaría; y en definitiva, en la lucha de Cummings por sacar adelante su propuesta y por llevar a Reino Unido a salir de la Unión Europea.