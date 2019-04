Smooth Hot Jazz Festival, melodías de seducción Medio centenar de músicos actuará del 11 al 14 de abril para un aforo máximo de 500 personas, en el Teatro María Guerrero y el hotel Only You

El hotel Only You y el Teatro María Guerrero, sede del Centro Dramático Nacional, acogen una nueva tendencia de festival «boutique» que trasformará Madrid en la capital mundial del Smooth Jazz, una variante del Jazz con un gran número de seguidores en Estados Unidos e Inglaterra cuyo origen se remonta a los años 70 y que se distingue, principalmente, por ofrecer líneas más melódicas y un menor grado de improvisación. La fiesta comenzará el jueves 11 de abril con un cóctel de bienvenida y la actuación de la #HOTJazzBand en el hotel Only You Atocha. El resto de los conciertos tendrán lugar entre el 12 y el 14 de abril en el Teatro María Guerrero, con la saxofonista y vocalista neoyorquina Paula Atherton como primera artista invitada.

También, el viernes 12 de abril, será el turno de Al McKay, guitarrista y compositor de Earth, Wind & Fire, una banda que nació en 1969 en Chicago y se convirtió en un referente de la música disco de los sesenta, inolvidable por sus arreglos de vientos, sus voces y su ritmo, diferente y poderoso, que puso banda sonora a toda una época, con temas ya clásicos, como «September» o «Fantasy». Al Mckay’s Earth, Wind & Fire Experience, propondrá a la audiencia una experiencia sonora que permitirá revivir, o descubrir, en algún caso, una etapa fundamental de la música disco.

Los tres días que dura el festival el público podrá contar con una música brillante, emocionante, armónica y rítmica. La jornada del sábado 13 de abril comenzará con Paul Taylor y Michael Lington (premio Grammy) que ofrecerán juntos un espectáculo en el que interpretan los éxitos de cada uno de los artistas y revisan los grandes temas del Smooth Jazz. una variante del Jazz con un gran número de seguidores en Estados Unidos y en Inglaterra cuyo origen se remonta a los años 70 y que se distingue, principalmente, por ofrecer líneas más melódicas y un menor grado de improvisación.

Después será el turno de Adam Hawley, un músico veterano, a pesar de su juventud. Guitarrista, compositor y músico de sesión reclamado por artistas como Jennifer López, The Backstreet Boys, Joss Stone, Marc Anthony o Natalie Cole.

El domingo 14 de abril, el festival contará con Roberto Tola, miembro de la Big Band italiana de jazz llamada Blue Note Orchestra, y guitarra oficial de la Orquesta de Jazz de Cerdeña, es Medalla de Plata en los Global Music Awards con el reconocimiento del mejor álbum en 2017, estará acompañado los músicos de la Banda de Smooth Hot Jazz, dirigida por Juan Carlos Mendoza.

Cerrará el escenario del María Guerrero la Lao Tizer Band, banda de jazz contemporáneo impulsado por una mezcla explosiva de jazz, rock, música clásica, afrocubana y ritmos mundiales, cuyo líder es el premiado teclista y compositor Lao Tizer. La banda también cuenta con el guitarrista nominado al Grammy y fundador de Special EFX, Chieli Minucci, el extraordiinario saxofonista y flautista Nelson Rangell, el fenóneno ganador de un Grammy Gene Coye, la leyenda en el bajo nominada a un Grammy, Ric Fierabracc, y su nuevo componente, la dinámica vocalista Tita Hutchison.

La 2ª Edición del Smooth Hot Jazz Festival, se completa con experiencias anexas como la Jam Session en el Hotel Only You Atocha, en la que participarán todas las bandas del cartel de la segunda edición del Festival, con colaboraciones de improvisación irrepetibles ante un público reducido y selecto, en un brunch armonizado con Smooth Jazz y The Closure Meeting. Será una fiesta íntima de cierre del festival reservada para 50 personas, que tendrá lugar a unos metros del Teatro María Guerrero en el Hotel Only You Boutique de la calle Barquillo.