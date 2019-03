Opinión La gran purga de Kichi El alcalde se ha cargado a cinco de sus siete concejales; a ninguno de ellos se les recordará por su buena gestión

Seguir Ignacio Moreno Bustamante Actualizado: 24/03/2019 09:43h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Siete menos cinco, dos. Ese es el número de concejales de Podemos que repetirán en las próximas municipales junto a Kichi. De todos los que salieron hace cuatro años de aquellas asambleas tan abiertas, participativas y democráticas en los sindicatos o en el Instituto Columela, no repiten ni una tercera parte. Y no porque no hayan sido elegidos en una votación abierta, sino porque Podemos ha decidido mandar a tomar viento las asambleas, la democracia interna, la transparencia y todos los rollos que –entre pasodoble y pasodoble– nos metió el alcalde en sus mítines de hace cuatro años. Purga como el Carranza de grande. Ya son oficialmente casta. Dedazo puro y duro de quien manda en Adelante Cádiz. Confluencia o