Hoy decimos adiós a 2023 y los gaditanos lo hacemos con sensaciones encontradas. A priori el balance del año que acaba no se puede calificar de negativo, siempre y cuando obviemos la página de 'sucesos'. El incendio de Las Canteras en Puerto Real, el trágico accidente del autobús a la salida del segundo puente, los inmigrantes fallecidos en nuestras playas, varios asesinatos machistas, los crímenes cometidos por los clanes del narcotráfico... son asuntos demasiado duros que empañan todo lo demás. No queda más remedio que convivir con ellos, nos obligamos a nosotros mismos a sobreponernos, a mirar hacia adelante. Pero no debemos cejar en el empeño de seguir contándolos, denunciándolos, exigiendo a las autoridades que trabajen más y mejor para evitarlos. Es muy difícil prever que un autobús se quede sin frenos justo a la salida de una enorme pendiente. En casos así solo queda socorrer a las víctimas heridas y acompañar a las familias de los fallecidos. Pero en el resto sí se puede hacer más. Mucho más. Por supuesto para acabar con los asesinatos de mujeres a manos de sus maltratadores. Y también para prevenir incendios y para combatir el tráfico de drogas y de seres humanos. Nuestra condición de puerta natural de entrada a Europa es sin duda una enorme oportunidad para el comercio, por ejemplo. Pero al mismo tiempo nos coloca ante una tesitura en la que o se dota de más medios a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o seguiremos padeciendo estas lacras durante décadas.

Sin dejar de lado estos graves problemas a los que nos enfrentamos de forma casi crónica, conviene también centrarse en lo positivo. Que lo ha habido. Y mucho. Este 2023 ha abierto una enorme ventana en la que Cádiz se ha mostrado al mundo. Hemos sido protagonistas de eventos de mucha relevancia en los que hay que seguir trabajando porque sin duda son otra enorme fuente de oportunidades. La Sail GP, la Regata de Grandes Veleros, los Premios Max, el South Series Festival o el Congreso Internacional de la Lengua son cinco claros ejemplos de que si se quiere, se puede. Voluntad política es lo que se requiere. Y afortunadamente parece que empieza a haberla, después de años de parálisis. Una parálisis que se ha vivido con especial intensidad en la capital, pero no exclusivamente. Durante demasiados años la falta de entendimiento entre administraciones nos ha lastrado de forma evidente. Municipios con gobiernos de un signo distinto al de la Diputación o de la Junta de Andalucía que han visto grandes proyectos que se han quedado guardados en un cajón. Sin embargo, en este 2023 esos colores se han alineado. Buena parte de los grandes municipios de la provincia –Cádiz, Jerez, Algeciras, El Puerto, San Fernando...–, además de la Diputación, están dirigidos por el Partido Popular, que también gobierna en la Junta de Andalucía. Y algunos otros, como La Línea (100x100), San Fernando o Chiclana (PSOE) están liderados por alcaldes de reconocida solvencia que han demostrado ser grandes gestores. Por tanto, se dan todos los ingredientes para que el 2024 sea un año de grandes logros para la provincia de Cádiz. Si no se cruzan factores externos –en los últimos años los ejemplos más claros son la guerra de Ucrania y la pandemia– se dan todos los ingredientes para que grandes proyectos como la Plataforma Lógica, el hospital de Cádiz o la mejora de infraestructuras dejen de ser ideas escritas en un papel para convertirse en realidad. Los cimientos están puestos. No hay excusas. Digamos que 2023 ha sido una transición hacia un 2024 que debe ser el de la consolidación. Dejémonos embargar por el optimismo, démosle una oportunidad al futuro. Tiempo habrá de lamentar. Pero hoy, por fin, los gaditanos tenemos derecho a sentirnos optimistas. Brindemos esta noche por un nuevo año lleno de venturas. ¡Feliz Año!