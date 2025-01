Un envase que pasó de ser un tetraedro a ser un paralelepípedo y que además posibilita su reciclaje. El producto hizo millonario a su inventor. Su tercera generación familiar ha sido todo un rosario de despropósitos. Los adeptos del PSOE son poco propensos en sus ... vidas privadas a la gestión empresarial. Cuando gobiernan pasan de la condición de socialistas a la de «sociolistos».

Se hicieron con parte del accionariado de INDRA y su capacidad de control indirecto de algún que otro medio de comunicación, ofreciendo su presidencia al inversor en el mismo. En el pasado reciente repitió la operación en MOVISTAR y ahora ejecuta su pretensión última: nombrar al presidente de la compañía que no es otro que el de INDRA.

Se da la circunstancia de que el Tribunal Supremo ha solicitado información sobre el «desaguisado» y borrado del móvil del fiscal del gobierno. Curioso verdad. Menuda coincidencia en el tiempo. También la compañía había sido citada para comparecer en el caso de la hija de Sabiniano Gómez. Otra coincidencia. El PSOE se ha hecho presente (como una mosca cojonera) en la vida política, social, económica e institucional. Y para rematar la faena quieren que sean los fiscales controlados por ellos, los que instruyan las causas penales, pretenden dejar inconsistentes las acusaciones populares y para rematar la faena, quieren meter en la carrera judicial a 1000 jueces por la puerta de atrás para «democratizar la carrera».

Sólo falta que en las bases de la convocatoria para la provisión de las plazas, exijan ir pertrechado con el carnet «de buen socialista» en la boca como requisito «sine qua non» para el acceso. Seguro que ninguno de ellos es capaz de inventar, diseñar y fabricar un brik. Asaltar la empresa si fuera española seguro que sí. A lo mejor hubieran puesto a Aldama de presidente y a Koldo de CEO. Pero, la paronimia me lleva a intentar comprender las similitudes entre «briks y brics».

Trump no me gusta, aunque me encanta su mujer, con sombrero y sin él. De «Snchz» no me gusta nada, ni sus andares. Pero acertaba el presidente de USA al incluir a España entre los «BRICS». A lo mejor quiso referirse a los «PIGS». No, quiso referirse a aquel entorno de países que vertebran su economía como si el Estado fuera una gran ubre, dos buenas tetas capaz de satisfacer las necesidades básicas de sus ciudadanos, sin sacarlos de la pobreza, para que la dependencia de ellos de lo público sea determinante en sus vidas. En eso consiste la política económica de ese entorno de países. Es el abrazo peronista del Estado a sus ciudadanos. La antítesis del liberalismo político y económico. El capitalismo de libre empresa como sistema económico, es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia.

Por eso creo en la doctrina que propugna el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, en defensa de la vida, la libertad y la propiedad de los individuos. Deberíamos darnos un revolcón sumergiéndonos en los principios y valores liberales, porque nos hace más libres y prósperos.