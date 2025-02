La Dirección General de la Guardia Civil tan solo prevé 27 efectivos más para toda la provincia de Cádiz donde existen dos comandancias. La Janda, Chiclana, Sanlúcar, la Sierra, no ven aumentadas en la práctica sus plantillas operativas. Sorprende que en localidades como Barbate, donde ... hasta hace poco ha estado desplegado el GRS para recuperar el principio de autoridad, no hay ni un agente nuevo que venga a reforzar la plantilla. Resulta chocante que una provincia con el narcotráfico metido hasta el tuétano en el Campo de Gibraltar no disponga de un aumento considerable de efectivos. El Gobierno central ha anunciado que aumentará la plantilla de la Guardia Civil en la provincia de Cádiz, una de las más complicadas en materia de seguridad, con varios frentes abiertos como el narcotráfico, el contrabando de tabaco o la inmigración ilegal, de una manera muy tímida. La Asociación Unificada de la Guardia Civil de Cádiz (AUGC) ya se pronunció el pasado mes sobre esta convocatoria y dijo que esas vacantes eran insuficientes. Para las asociaciones, estas convocatorias de plazas no son «reales». Aseguran que es necesario un aumento real de plantillas y no de vacantes que «al final es mover a la misma gente». A este respecto Jucil contabiliza en 17.000 agentes el déficit que existe en este Cuerpo en toda España. En cuanto a la provincia de Cádiz -punto negro del narcotráfico de España y uno de los principales de Europa- dicha carencia de guardias civiles lo cifran en unos 200 agentes menos sobre un catálogo que ya avisan que es «antiguo». Las distintas asociaciones instan al Gobierno y al Ministerio del Interior «a que tengan valentía y reconozcan el problema que tenemos en Cádiz y que dejen de parchear y ocultar la realidad con cifras y datos confusos, para que de una vez por todas materialicen hechos encaminados a acabar con esta lacra antes de que tengamos que volver a lamentar la pérdida de más compañeros». El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró el pasado febrero que en el Campo Gibraltar ya se está «casi» en una consideración «de facto» como Zona de Especial Singularidad, una reclamación constante de asociaciones antidroga y colectivos policiales. Tras presentar el cuarto Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar que abarca seis provincias andaluzas, el ministro defendió que en esta comarca ya está en curso este plan y que el Gobierno ha destinado «recursos económicos tanto a nivel personal como a nivel material». Una afirmación que deja muchas dudas.

